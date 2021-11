La coordinadora autonómica de Ciudadanos Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha instado a la presidenta Francina Armengol a garantizar que la Oficina Anticorrupción “sea independiente del Govern además de imparcial, objetiva, eficiente y eficaz” con el objetivo de “garantizar que los recursos públicos acaben en políticas sociales, en educación y salud y no en las cloacas de la corrupción política”.

Así, Guasp, durante su pregunta de control al Govern, ha recordado que la postura de Ciudadanos “siempre ha sido clara, tolerancia cero con la corrupción” y “hay que acabar con los privilegios de los políticos apostando por un compromiso firme con la regeneración y la transparencia” porque “la corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Además, Guasp ha lamentado “las trabas, los ninguneos y las presiones que ha denunciado Jaime Far tras haber cuestionado la legalidad del plus de insularidad de altos cargos, la compra de mascarillas o el caso de la vacunación a altos cargos y directivos VIP” así como la actitud del PP que “aquí no ve necesaria esta oficina”.

En cuanto a la pregunta aplazada relativa a las medidas que adopta el Govern para impulsar el emprendimiento, Guasp ha acusado a Armengol de “tener en el cajón del olvido a los autónomos y emprendedores” mientras que “Sánchez les ahoga con su hachazo fiscal y una subida de cuotas”.

Asimismo, ha solicitado tres compromisos que incluyen “la puesta en marcha de manera urgente del Plan de Autoempleo y Fomento del emprendimiento que pedimos desde hace un año en Cs, que los fondos Next Generation EU jueguen un papel protagonista y que el Govern contrarreste con bonificaciones el maltrato de Sánchez a los autónomos y emprendedores”.

“Es necesario apoyar a los autónomos, a los emprendedores, a nuestras pequeñas y medianas empresas mediante bonificaciones y rebaja fiscal” porque “es la única forma de asegurar un crecimiento económico sostenible a largo plazo que asegure la competitividad de nuestra economía y la creación de puestos de trabajo”, ha reiterado Guasp.

Por su parte, el portavoz adjunto de la formación liberal en la Cámara balear, JuanMa Gómez, ha denunciado que el Govern no tiene entre sus prioridades la construcción de un centro terapéutico para los menores bajo medidas judiciales que tienen problemas de salud mental o adicciones ya que “en enero de 2018 se anunció su construcción para que los menores en esta situación no tuvieran que ser trasladados a la península”.

Además, Gómez ha explicado que “el director del OBIA, en el informe de 2020, plasmó que urge la puesta en marcha de este proyecto, pero vemos como la salud mental no es una prioridad” por ello “desde Cs exigimos que en los presupuestos para 2022 se vea materializada la partida para su construcción”.

Por último, el diputado Marc Pérez-Ribas, ha solicitado al conseller de Turismo que detalle las nuevas propuestas que implementará el Govern de cara a la próxima temporada turística 2022 dado que “las decisiones que se tomen en los próximos meses van a afectar al desarrollo, a la prosperidad y a la sostenibilidad de la actividad turística de los próximos 20 años”.

“El Govern tiene que sacar pecho ante el valor añadido que supone el turismo además de respetar y empatizar con toda la cadena de valor del sector” así como “aportar estrategias fruto del consenso y de la colaboración público-privada apostando por la sostenibilidad, la economía circular, la eficiencia energética, la gestión del agua, la descarbonización, la digitalización y el turismo de calidad”, ha concluido Pérez-Ribas.