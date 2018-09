"Pedro Duque se ha hecho el marciano, pero lo cierto es que es un jeta fiscal" "Montar una sociedad para comprar un chalé en la playa y un casoplón en Madrid es una golfería"

OKDIARIO ha desvelado este jueves en exclusiva que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, creo una sociedad patrimonial para adquirir un chalé de lujo en Jávea y para sumar su casoplón en una de las mejores zonas de Madrid.

“Ahora resulta, escuchando a la izquierda durante todo el día de hoy, que es lo más normal del mundo crear una sociedad para comprarte un casoplón en la playa en Jávea, y que es lo más normal del mundo incluir también un chalé de lujo en una de las mejores zonas de Madrid”, dice Inda.

Lo que no dice, lo que callan los mismos que defienden ahora al ministro de Ciencia por sus triquiñuelas, es que el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix fue vilipendiado por tener una sociedad patrimonial, exactamente igual que la de Duque y su mujer la embajadora de España en Malta.

“Que nadie les engañe”, asegura el director de OKDIARIO. “Es una auténtica golfería, una pillería, una inmoralidad y, desde luego, es una ilegalidad montar un entramado societario ficticio, falso, para comprarte tu vivienda habitual y no digamos ya para adquirir la vivienda en la playa”, asevera Inda.

Inda califica como un “escándalo” el caso del ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. “La rueda de prensa ha sido una charlotada porque no tenía argumentos, no ha ido con papeles porque no los puede mostrar ya que es un auténtico escándalo”.

“La verdad es que Pedro Duque, en el día de hoy, se ha hecho el marciano, ha intentado darnos pena, ha ido de extraterrestre, pero en realidad el astronauta es un auténtico jeta fiscal”, ha finalizado Inda.