El precio de los carburantes está un 66% más caro que hace un año. Como informábamos aquí, en OKDIARIO, la semana pasada, llenar el depósito es 1.600 € más caro este año que el pasado, fruto de que en los últimos meses y, especialmente, en las últimas semanas, la gasolina y el diésel han experimentado un crecimiento significativo y han alcanzado máximos históricos, pero no han llegado al tope.

Desde el pasado 1 de abril, todas las gasolineras deben aplicar sobre el precio de venta una bonificación de, como mínimo, 20 céntimos por cada litro surtido. Un descuento que la OCU y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio dicen que no es suficiente. Piden (llevan pidiéndolo desde antes de que empezara la guerra de Ucrania) reducir el tipo impositivo aplicado a los carburantes y que el IVA quede reducido al 5%, igual que se ha hecho esta semana con la electricidad, porque las previsiones son malas.

Las gasolineras están alertando de que el carburante podría alcanzar e incluso superar los 3 euros este verano, lo que se traduciría en que llenar un depósito de 50 litros pasaría de los 100 euros actuales a alrededor de 150 euros.

Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), prefiere no ponerse en un escenario tan pesimista, si bien asegura que los precios van a continuar subiendo poco a poco. No ve el techo en el que se frene esta escalada desalentadora porque el panorama es muy complicado. La capacidad de refino ha caído y las refinerías de todo el mundo no son capaces de dar abasto para satisfacer la demanda.

Mientras, las empresas de gasolineras, están facturando un 70%; pero, sin embargo, ingresan menos porque sus márgenes de beneficio se están estrechando como ocurre en todos los sectores.

La respuesta del Gobierno ha sido la no respuesta. “De manera oficiosa nos han dicho que no es posible, de manera oficial, no nos contestan”. Sin embargo, esta bajada del precio de la gasolina es necesaria porque, como apunta Nacho Rabadán, los altos costes de los carburantes afectan a toda la cadena de abastecimiento. “Si se bajaran los impuestos de los carburantes, se atacaría la inflación y podríamos atacar varias décimas el IPC”.