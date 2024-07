Lo que más nos irrita a los españoles cuando viajamos en avión: no lo soportamos

La usuaria de TikTok @ainoasserrano, azafata de vuelo desde hace varios meses, ha compartido sus observaciones sobre el comportamiento de los españoles en los aviones, destacando varias peculiaridades que no ha visto en los viajeros de otros países. La azafata menciona que ha realizado numerosos vuelos a España, lo que le ha permitido identificar patrones de comportamiento recurrentes entre los pasajeros españoles. En primer lugar, destaca que los españoles aplauden al aterrizar el avión. Según su experiencia, esto es algo único de los españoles, ya que no ha visto esta costumbre en viajeros de ninguna otra nacionalidad. Compara esto con la acción de agradecer al conductor al bajarse del autobús, sugiriendo que aplaudir en un aterrizaje no tiene sentido.

En segundo lugar, comenta que, a diferencia de los ingleses, escoceses y otros, los españoles no suelen consumir mucho dentro del avión. Por lo general, sólo piden agua o café, mientras que los pasajeros de otras nacionalidades suelen beber durante todo el vuelo y pedir comida, especialmente en vuelos largos o nocturnos. La azafata sugiere que esto se debe a que los españoles son más cuidadosos con su dinero. Finalmente, menciona que los españoles tienden a hablar muy fuerte en los aviones. Señala que esta característica no es ni mejor ni peor que en otros países, sino simplemente un rasgo distintivo del comportamiento español.

¿Qué nos molesta a los españoles cuando viajamos en avión?

La agencia de viajes eDreams realizó una encuesta para conocer las principales molestias de los viajeros, así como sus opiniones sobre vuelos exclusivos para adultos y el uso de dispositivos electrónicos durante el vuelo.

La encuesta incluyó a 9.000 adultos de España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos que han viajado en los últimos cinco años. A nivel global, lo que más incomoda a los pasajeros es la inclinación excesiva del asiento delantero, una actitud que molesta al 53 % de los participantes.

Le sigue, con un 44 %, el tener que levantarse repetidamente para dejar pasar a otros, y un 32 % se irrita si su vecino de asiento les habla demasiado. La plataforma resalta una diferencia entre géneros en cuanto a las conversaciones: a los hombres les molesta menos este hecho (29 %) que a las mujeres (34 %).

Un 30 % de los encuestados se siente molesto cuando las personas se levantan nada más aterrizar el avión, un 19 % se incomoda con los aplausos al aterrizaje, un 17 % con la solicitud de cambio de asientos y un 15 % con la colocación de objetos que no son equipaje de mano en los compartimentos superiores, así como con los pasajeros que insisten en mirar o hacer fotos desde la ventanilla ocupada por otra persona.

Los resultados en España son similares a los globales. La inclinación excesiva del asiento molesta al 62 % de los viajeros españoles, 11 puntos más que el promedio global, y el dejar pasar continuamente incomoda a un 54 %, en comparación con el 44 % global. Sin embargo, los aplausos al aterrizaje molestan menos a los españoles (14 %) en comparación con los italianos (28 %) y los británicos (23 %).

Desglosando los datos en España, a los jóvenes (18 a 24 años) les molesta más levantarse del asiento para dejar pasar (47 %), mientras que a los mayores de 65 años les irrita más la inclinación del asiento de delante (59 %).

Por otro lado, el 51 % de los viajeros estarían a favor de vuelos sin niños, siendo los españoles los más inclinados a esta idea (56 %), detrás de los estadounidenses, de los cuales el 66 % apoya la iniciativa. Entre los encuestados españoles, el 66 % de los jóvenes entre 25 y 34 años están a favor, mientras que los menos partidarios son aquellos entre 55 y 64 años, con un 41 %.

Finalmente, el 44 % de los encuestados acepta el uso de dispositivos electrónicos durante el despegue y aterrizaje. En contraste, un 18 % admitió sentir temor ante esta práctica. Este miedo es más pronunciado entre los españoles, preocupando a un 27 % de los encuestados, especialmente entre las mujeres (32 %) en comparación con los hombres (19 %).

Obligaciones de lo pasajeros

Es importante recordar algunas pautas de buen comportamiento cuando estamos a bordo de un avión. No solo podemos enfrentarnos a multas si infringimos alguna normativa, sino que también podemos convertirnos en el blanco de la ira del resto de los pasajeros o del personal de vuelo.