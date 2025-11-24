Lo llaman el pueblo más bonito de España y es perfecto para ir un fin de semana en otoño

El verano va llegando a su fin. En otoño, los paisajes de España se teñirán de tonos cálidos y dorados y es el momento perfecto para planear una escapada de fin de semana. Si estás buscando un destino de cuento para visitar en la nueva estación, hay un lugar que ha sido nombrado «el pueblo más bonito de España» según la Organización Mundial del Turismo. ¿Quieres saber de cuál se trata?

El pueblo más bonito de España, en Teruel

Esta localidad también se encuentra en el listado de la asociación «Los pueblos más bonitos de España». Se trata de Cantavieja, un municipio de unos 730 habitantes ubicado en Teruel en la comunidad autónoma de Aragón.

Cantavieja es un lugar de pequeños rincones pero grandes historias. Según la página web de turismo es «el punto neurálgico del Maestrazgo, tierra de frontera situada sobre un peñón calizo a 1300 metros de altitud que ha marcado su devenir y su historia».

A lo largo de su historia, Templarios, San Juanistas y Carlistas han dejado su sello en la localidad a través de diferentes edificaciones, caminos y sendas. El reflejo de lo vivido se aprecia en sus calles empedradas desde tiempos de Amílcar Barca hasta Ramón Cabrera conocido como «El Tigre del Maestrazgo». Si deseas conocer con profundidad todas las batallas que se libraron en la localidad, es aconsejable que visites el Museo de las Guerras Carlistas.

¿Qué hacer en Cantavieja?

Si vas este pueblo de Teruel puedes ver la Plaza Porticada donde encontrarás la Iglesia de la Asunción. Puedes hacer una visita al interior de la Torre. En ella, contemplarás una de las escuelas más antiguas que se conservan en la comunidad aragonesa datada en 1918. También hay tesoros como la vajilla que usaban los romeros de San Juan del Barranco o el reloj de pesos que hacía sonar las campanas.

Tras cruzar el arco de la Torre de 1612 llegarás a la Casa el Bayle. Desde ella lucen unos balcones de forja y fue el lugar de residencia de Ramón Cabrera. La portada de la Familia Osset se conserva en la Casa Cuartel.

Otro monumento que conserva gran parte de la historia de Cantavieja es el torreón que preside el municipio. Este constituyó la torre de vigía del antiguo castillo y ermita del Santo Sepulcro. Actualmente, conserva sus antiguas murallas. No te puedes perder la iglesia gótica levantina construida a petición del Castellán de Amposta, Gonzalo de Funes. En su interior se encuentra el sepulcro de Alabastro.

Desde este pueblo aragonés puedes ir a lugares como el Mirador de la Tarayuela, la Fuente de la Faldrija o visitar las orillas del río. Cantavieja se encuentra en el Anillo de Morella del Camino del Cid. Desde 2014 esta localidad es un punto de emisión y de sellado de este camino.

Si eres amante del senderismo puedes realizar varias sendas: un paseo bajo las murallas, un itinerario por el río Cantavieja u otra ruta desde el área recreativa del Rebollar.