Un británico llega a Benidorm y no se cree lo que ve al entrar en una discoteca: «Un sueño»

Benidorm, para quienes no están al tanto, es uno de los destinos más frecuentados por turistas británicos que buscan sol, playa, buenos pinchadiscos y ocio nocturno. Durante todo el año, la ciudad recibe a miles de visitantes que encuentran en sus calles y locales un ambiente festivo constante.

Dicho esto, entre la variedad de opciones de entretenimiento, las discotecas juegan un papel fundamental en la experiencia de quienes llegan en busca de diversión. Recientemente, la historia de un turista británico que visitó Benidorm revolucionó las redes. Y todo ocurrió tras una noche de insomnio, al terminar en una discoteca que le dejó completamente sorprendido.

Una experiencia inesperada en una discoteca de Benidorm

Jay Gaming, un joven británico de visita en Benidorm, compartió en su cuenta de TikTok un episodio que le resultó difícil de creer. Según su relato, tras pasar varias horas sin poder conciliar el sueño, decidió salir a explorar la vida nocturna del municipio. En su recorrido, llegó a una discoteca que lo dejó completamente asombrado.

El local en cuestión era Insomnia, un club nocturno que, a simple vista, no parecía distinto a otros en la zona. Sin embargo, lo que encontró en su interior le hizo dudar de si estaba viviendo un sueño o la mismísima realidad. En su video, el turista afirmó: «Literalmente pensé que lo había soñado. ¿Quién más ha estado aquí?».

Este comentario generó numerosas reacciones, especialmente de quienes ya conocían el sitio. Algunos usuarios le respondieron afirmando que ya habían experimentado algo similar, destacando que se trata de un espacio con una sala de fiesta poco visible para quienes no estén familiarizados con el lugar.

¿Cómo es Insomnia, el club que sorprendió a un turista británico?

El club Insomnia, ubicado en C. Gerona, 37, 03503 Benidorm, Alicante, se ha convertido en uno de los puntos de referencia del ocio nocturno en la ciudad. Su particularidad radica en que, además de su pista principal, cuenta con un espacio que muchos describen como «oculto» o «secreto».

Podría afirmarse que aquí, el ambiente cambia por completo, con luces, música electrónica y una sensación de exclusividad que sorprende a quienes lo descubren por primera vez. No obstante, si no disfrutas de los beats repetitivos típicos de los géneros electrónicos, esta no es tu mejor opción.

Algunos usuarios comentaron en redes que han vivido experiencias similares a la de Jay Gaming. Uno de ellos mencionó: «Fui al baño y terminé en una fiesta rave». Otro aseguró que visitó el club y quedó «encantado» con el ambiente y la música.

Horarios y ambiente del local

Para quienes deseen conocer Insomnia, estos son sus horarios de apertura:

Lunes a jueves: 11:30 – 5:00 horas

Viernes y sábado: 11:30 – 4:30 horas

Domingo: 11:30 – 5:00 horas

El club ofrece una terraza soleada donde se pueden disfrutar deportes en pantallas gigantes durante el día, mientras que por la noche, la música y la fiesta toman protagonismo.

Según comentarios de algunos visitantes en Google Maps, el local destaca por su «buen ambiente y atención del personal», señalando a Mălina, una de las empleadas, como una de las más atentas y simpáticas con los clientes.