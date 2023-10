Recomiendan en Inglaterra no visitar estas dos ciudades españolas por ser «muy vulgares»

Por lo general, los medios británicos suelen hablar maravillas de España. Sin ir más lejos, recientemente ha elegido Barcelona la mejor ciudad del mundo por las actividades al aire libre, el transporte, la historia, la cultura y la gastronomía. Sin embargo, en esta ocasión el ‘Daily Mail’ desaconseja visitar dos ciudades españolas por considerarlas «demasiado vulgares».

El diario británico ha publicado un reportaje en el que Nick Ede, relaciones públicas, presentador y experto en cultura popular, ha repasado algunos de los lugares que es mejor evitar por ser «vulgares», entre ellos dos ciudades españolas. El experto señala que hay una serie de «destinos cliché» que conviene no visitar para no «parecer vulgar», aunque esto no quiere decir que «no merezcan una visita».

Señala que, bajo su punto de vista, hay destinos que han perdido su esencia y su encanto por la aglomeración turística. Uno de ellos es la ciudad de Sevilla: «Muy turística, un poco vulgar y ciertamente no está fuera de lo común». Sin embargo, reconoce que ofrece algunos atractivos como «el modo de vida, las estrechas callejuelas tipo medina y la cultura de las tapas».

Tampoco recomienda visitar Benidorm: «Durante los últimos 30 años es justo decir que la ciudad se ha ganado una reputación de ‘barato y de mal gusto’. Puedes pasar tus vacaciones tan barato y alegremente como quieras. Puede que sea un cliché, pero si lo que buscas es sol y sangría, entonces Benidorm lo tiene a montones».

Sin embargo, reconoce que Benidorm es uno de los destinos favoritos de los ingleses, «que atrae a millones de turistas ahorradores cada año». Además de las dos ciudades españolas, el experto tampoco recomienda viajar a Mykonos y Santorini (Grecia), a Las Vegas y Miami (Estados Unidos), a París (Francia ) y a Bali (Indonesia).

La polémica ya está servida en redes sociales, y los usuarios han reaccionado a los lugares tildados de «vulgares» por Nick Ede. Todos son destinos muy turísticos, que cada año eligen millones de personas de todo el mundo para disfrutar de sus vacaciones.

Sobre Mykonos (Grecia), considera es «carísima y, aunque es una postal perfecta, el problema es que está tan abarrotado que ya ni siquiera puedes tomar una foto sin extraños». Por cuestiones similares tacha de sus recomendaciones, París, «una de las ciudades más clichés del mundo para visitar».

El experto concluye el reportaje con la siguiente reflexión: «Ahora más que nunca tenemos la opción de ir a destinos fabulosos, pero aún así vamos a los mismos lugares una y otra vez, con lo que se está dañando algunos de los lugares más bellos del mundo».