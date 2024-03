Anota este truco y desayuna gratis en los hoteles

¿Conoces el truco para desayunar gratis en los hoteles? Cuando se trata de reservar un hotel, una de las decisiones que puede plantear dudas es si incluir o no el desayuno. Algunos viajeros se preguntan si merece la pena pagar por el desayuno buffet del hotel o si es más conveniente tomar algo en la cafetería local.

Lo que muchos desconocen es que existe un truco poco conocido que puede resultar en que el desayuno en el hotel te salga completamente gratis. Aunque no es seguro al 100%, esta estrategia suele dar buenos resultados en la mayoría de los alojamientos, así que puedes probarla en tu próximo viaje.

El truco para que el desayuno en los hoteles te salga gratis

Cuando reservas un hotel, tienes que decidir qué tipo de régimen de comidas prefieres. Desde solo alojamiento hasta todo incluido, hay una amplia gama de opciones. Algunos hoteles ofrecen la opción de «desayuno gratis» simplemente por reservar una habitación, lo cual es una gran ventaja para empezar el día.

En el caso de viajar en familia o con niños, es posible que algunos hoteles ofrezcan el desayuno gratuito para los menores. Esto puede ser una excelente noticia para los más pequeños, aunque los adultos probablemente tengan que pagar su parte.

Si no tienes la suerte de encontrar una oferta de desayuno gratis al reservar, siempre puedes contratar este servicio como un extra. Sin embargo, debes tener en cuenta que a menudo puede no merece la pena pagar el precio completo del desayuno, especialmente si no acostumbras a tomar un desayuno abundante. En España, por ejemplo, la mayoría de las personas se conforman con un café y una tostada hasta la hora del la comida.

No hay un truco infalible para obtener un desayuno gratis en el hotel, pero es cierto que a veces puedes llevarte una sorpresa. Muchas cadenas hoteleras tienen programas de fidelización para sus clientes, los cuales a menudo incluyen diferentes beneficios como por ejemplo desayunos gratuitos.

Además, si llegas al hotel y estás interesado en mejorar tu habitación por alguna razón, es posible que te ofrezcan un detalle adicional, como un desayuno gratis, a cambio de pagar la diferencia de precio de la estancia en el alojamiento.

Cómo aprovechar el buffet libre

Los clientes suelen disfrutar de la opción del buffet libre en los hoteles porque les permite probar alimentos que normalmente no consumirían en casa. El objetivo principal suele ser llenarse lo máximo posible para evitar tener que preocuparse por hacer otra comida y así poder aprovechar al máximo su día de descanso en el hotel.

Cuando se trata de organizar el buffet, los hoteles suelen tener estrategias bien pensadas. Por ejemplo, colocan los productos más baratos en primera fila para que sean lo primero que vean los huéspedes al entrar. Además, suelen presentarlos en platos pequeños para crear la sensación de mayor cantidad. Por otro lado, reservan utensilios más grandes, como cucharas, para alimentos más económicos como las patatas, mientras que utilizan pinzas más pequeñas para alimentos de mayor calidad o más caros, como la carne.

Otro truco común es «esconder» los productos más costosos para minimizar las pérdidas. Además, mantener el buffet como autoservicio resulta rentable para los hoteles, ya que no necesitan destinar una gran cantidad de presupuesto a camareros para atender las mesas. Los clientes tienen la libertad de servirse todo lo que deseen, cuantas veces quieran.

En algunos buffets, las bebidas se cobran aparte durante el almuerzo y la cena, y algunos hoteles optan por cobrar lo que sobra en el plato para reducir el desperdicio de alimentos.

El truco del tercer día

El «truco de los tres días» es un fenómeno intrigante que se refiere al cambio en los hábitos de consumo de los clientes a partir del tercer día de su estancia, donde tienden a reducir la cantidad de comida y bebida que consumen. Esta disminución en el consumo se atribuye a varios factores, entre ellos, la adaptación al buffet libre.

Según explicaciones de Pere Navalles, director del Máster de Neuromarketing de la UAB, el buffet libre apela principalmente al cerebro límbico, la parte más primitiva de nuestro cerebro que reconoce la alimentación como una necesidad básica. Esta atracción inicial por el buffet libre conlleva a un deseo de aprovechar al máximo la oportunidad de consumir sin restricciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cerebro racional entra en juego, evaluando los costoe y beneficios de seguir consumiendo de manera desmesurada.

A pesar de la popularidad de los buffets libres en hoteles de todo el mundo, diversos estudios han confirmado que implementan estrategias para optimizar recursos y evitar desperdicios. Por otro lado, el comportamiento adaptativo de los clientes, como lo evidencia el fenómeno del «truco de los tres días», añade un aspecto intrigante y digno de análisis al estudio de los buffets libres.