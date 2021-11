Everson Griffen, jugador de los Vikings de Minnesota de la NFL, subió unas historias de Instagram diciendo que temía por su vida dentro de su propio hogar: "Estoy en mi casa, alguien me intenta matar. Aún me quedan cartuchos. Tengo mi pistola, una 45. Compré mis balas en la ciudad".

Everson Griffen, jugador de los Vikings de Minnesota de la NFL, subió unas historias de Instagram diciendo que temía por su vida dentro de su propio hogar: «Estoy en mi casa, alguien me intenta matar. Aún me quedan cartuchos. Tengo mi pistola, una 45. Compré mis balas en la ciudad, Dalvin Cook me ayudó a comprar esta carga. Me pertenecen, tengo mis registros, tengo la tarjeta con la que lo compré, tengo todo… La Policía y representantes de los Vikings fueron al lugar, pero no había ningún intruso. Ahora, los psicólogos están ayudando al jugador, sin que todavía se haya aclarado lo ocurrido.