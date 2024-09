Ya en cines: un terrorífico James McAvoy lidera el remake ‘No hables con extraños’

Con septiembre ya en su equinoccio, la cartelera se está preparando para recibir algunas de las propuestas más llamativas que aterrizarán en las salas antes de que termine el año. No obstante, antes de poder ver el próximo mes la llegada de Joker: Folie à Deux o La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, los estrenos de este fin de semana traen el terror de James McAvoy en No hables con extraños y la española Justicia Artificial, un thriller que pone a juicio (valga la redundancia) a la IA y al segundo poder de la democracia española, tan discutido en la actualidad política. Pero como cada viernes, las alternativas son sumamente variadas y así, repasamos las películas más relevantes que están disponibles en las salas desde hoy:

Los estrenos del fin de semana

‘No hables con extraños’

Como hemos mencionado antes, No hables con extraños es la primera baza comercial de las novedades del fin de semana. Una propuesta norteamericana que es en realidad, un remake de la cinta danesa Speak no evil. Filme que se estableció como una de las mejores películas de terror del 2022 y que ahora tiene (en tiempo récord) una versión norteamericana. Con grandes críticas por parte de la prensa internacional, No hables con extraños ha salido victoriosa en su comparación con la cinta europea, hasta el punto de que no son pocos los críticos que la sitúan por encima de esta en términos de calidad cinematográfica.

La historia nos pone en la piel de una familia americana que es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica con la que han entablado amistad durante las vacaciones. Pero lo que comienza como unos días de ensueño, pronto se convierte en una pesadilla psicológica en lo que nada es lo que parece.

‘Justicia artificial’

En pleno debate sobre el uso de las inteligencias artificiales y con la justicia española en el punto mediático de la controversia, Justicia artificial nos plantea un thriller que plantea los límites y usos de la IA. Todo ello con un reparto repleto de caras conocidas de la industria patria, como Verónica Echegui, Tamar Novas, Alba Galocha y Alberto Ammann, entre otros.

En Justicia artificial el gobierno español inicia un referéndum para aprobar un nuevo sistema de inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Una tecnología que promete automatizar y despolitizar el poder judicial sustituyendo a los jueces. Bajo este contexto, Carmen Costa (Echegui) es invitada a trabajar en el programa del desarrollo del proyecto, cuando todo toma un cariz oscuro con la repentina desaparición de la creadora de dicho sistema, Alicia Kóvack. El misterio por resolver será sólo la punta del iceberg de una conspiración que pretende controlarlo todo.

‘Hotel Bitcoin’

No todo van a ser relatos oscuros y serios como No hables con extraños. La ración de humor de las novedades de la cartelera la traen los cineastas Manuel Sanabria y Carlos Villaverde, quienes dirigen a un reparto lleno de caras conocidas de la pequeña pantalla española. Alejo Sauras, Pablo Chiapella, Canco Rodríguez y Mauricio Ochmann protagonizan esta comedia centrada en el mundo de internet con altas dosis de «cine gamberro».

Hotel Bitcoin narra la historia de 4 amigos que entre fiesta, crimen, amor y locura, tendrán que proteger un portátil con 5.000 bitcoins hasta el lunes. Aunque mientras tanto, deberán pasar encerrados todo un fin de semana en un hotel.

‘Té negro’

Este drama romántico francés estuvo nominado al Oso de Oro a la Mejor película en el Festival de Cine de Berlín, a pesar de que la crítica quedó bastante indiferente con el filme del director mauritano Abderrahmane Sissako. Té negro narra la vida de Aya, una joven marfileña que sorprende a todos a decir que no quiere casarse en el día de su boda. Con la intención de empezar una nueva vida, se traslada a China, donde consigue trabajo en una boutique de té, propiedad de Cai. En la intimidad de su trastienda, Cai inicia a Aya en la ceremonia del té chino, con el que entre ambos se despertará un vínculo inesperado.

‘El teorema de Marguerite’

Marguerite es una estudiante brillante en el campo de las matemáticas que desarrolla su educación en la prestigiosa Escuela Superior de Lyon. Siendo la única mujer de su promoción, todo parece ir perfectamente en la preparación de sus tesis, pero un error inesperado la pone al borde del abismo. Es entonces cuando decice hacer borrón y cuenta nueva.