Will Smith vuelve a tener un gran contrato en Hollywood: la redención se ha completado

La mayoría de los cinéfilos pensaban que después de su agresión a Chris Rock en los Oscar, Will Smith tendría un largo recorrido de redención. Sin embargo, tan sólo tres años después, Hollywood ya ha perdonado definitivamente a la estrella. Porque junto a Jada Pinkett Smith y su productora Westbrook, el matrimonio acaba de firmar un acuerdo con Paramount Pictures para protagonizar y producir múltiples largometrajes. La major ya ha anunciado dos de estas superproducciones, las cuales se espera que puedan convertirse en auténticas franquicias dentro del mercado, mientras que el sello de los Smith ocuparía incluso un gran espacio en las oficinas del estudio.

El castigo de la meca del cine, aparte de la cancelación de varios de los proyectos que tenía en aquel momento, fue el de vetar a Smith de la ceremonia durante 10 años. Una dura forma de contrarrestar lo que la Academia no hizo en dicha edición, cuando no sólo no se le expulsó del Teatro Dolby de Los Ángeles, sino que se le concedió su ansiado Oscar al mejor actor por El método Williams. El de Filadelfia consiguió estrenar Hacia la libertad-un título que ya tenía filmado-y en dos años, consiguió sacar adelante la lucrativa Bad Boys: Ride or Die. La cuarta entrega de la saga cosechó 404 millones de dólares en el box office internacional, demostrando que el intérprete todavía era una estrella con gran reclamo de un público al que parecía importarle bien poco su bofetada a Chris Rock. Desde entonces, ha pasado estos años rehabilitándose y recomponiendo su imagen pública, regresando momentáneamente a su etapa de rapero.

El espectador mundial por tanto, ya lo había perdonado. Pero quedaba saber si la recuperación de Will Smith tendría en algún momento un apoyo fuerte de Hollywood y hace algunas horas, esto quedó confirmado con el trato a futuro de Paramount y el protagonista de Men in Black.

Will Smith y el perdón de Hollywood

Por lo que se conoce del trato, el primer proyecto será el de Sugar Bandits, una adaptación de la novela Devils in Exile de Chuck Hogan. La cinta se había programado previamente con Universal, pero Paramount adquirió todos los derechos y la tiene en desarrollo. Hogan es el mismo autor que ya nos regaló Prince of Thieves, la cual luego se traduciría en la The Town de Ben Affleck. Publicada originalmente en 2010, la trama no sitúa en la piel de un veterano de la guerra de Irak que empieza a estafar a narcotraficantes en Boston.

El segundo proyecto según cuenta el medio IndieWire es Rabbit Hole, con un material original escrito por Jon Spaiths, el escritor que adaptó a la gran pantalla la Dune de Denis Villeneuve.

Paramount quiere reconducir su futuro

Tras años complicados, Paramount está reconduciendo su futuro tras la adquisición de sus nuevos dueños, los propietarios de Skydance. En los últimos meses han dado un giro radical a sus acuerdos a través de grandes nombres de la industria cinematográfica, como por ejemplo su futura película que vuelve a reunir a Timotheé Chalamet y James Mangold y recientemente, firmó un acuerdo con Activision para llevar la franquicia de videojuegos Call of Duty a la gran pantalla.