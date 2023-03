El cambio más brutal: así está Will Smith desde la polémica de los Oscar

Will Smith recordará estas fechas como las que cambiaron por completo su vida, después de la polémica de los Oscar. El hombre que se llevó el Oscar y una oleada de críticas por haber dado un golpe al presentador de la gala ha tenido que salir del paso. Podría haber supuesto el fin de su carrera, teniendo en cuenta que lo que se jugaba en ese momento era su papel como profesional. Ninguna agresión física está justificada y menos en directo, haciendo gala de un mal gusto que marcó la entrega de los Oscar.

Este es el cambio más brutal de Will Smith desde la polémica de los Oscar

Los Oscar 2022 tuvieron como protagonista a un Will Smith que tuvo que hacer frente a una gran variedad de críticas. Su reacción dejó a todos sin habla en el teatro en el que se entregaban los premios y golpeó también las redes sociales que no daban crédito a lo sucedido. El oscarizado actor había salido en defensa de su mujer, Jada Pinkett.

Jada y Will llevan juntos toda una vida, por lo que no es de extrañar que el actor reaccionará de malas maneras cuando usaron la calva de su mujer para hacer un chiste. Lo que nadie podría esperarse es el golpe que daría a Chris Rock que se quedó sin saber que hacer después de casi caerse del impacto y del susto de ver subir a Will Smith al escenario.

La gracia podía salirle cara y más aún a Will Smith que recibió muchas críticas y una advertencia de la academia. Casi se queda sin premio y sin carrera. Pero por suerte, pudo pedir perdón y salir adelante con su vida, volviendo a resurgir de entre sus cenizas de la mano de una nueva película de éxito.

‘Emancipación’ es la película que lo ha llevado a un gran cambio físico. Ha perdido algunos kilos y ha aparecido con canas y barba. Un aspecto muy desmejorado con el que Smith inicia su propia redención después de los sucedido hace unos meses es todo un logro haber conseguido pasar página.

Siendo uno de los actores más queridos de Hollywood no es de extrañar que haya conseguido un papel protagonista de éxito. Will ha podido renacer de sus cenizas, aunque la academia ya ha dejado claro que no tolerará una situación como la vivida hace un año.