Vuelve ‘The Big Bang Theory’ y esto es todo lo que sabemos: qué personajes van a estar

La comedia The Big Bang Theory se ha convertido en un sinónimo de éxito desde que se emitió por primera vez en la CBS en 2007. Después de 12 temporadas y 279 episodios se puede afirmar que esta sitcom creada por Chuck Lorre y Bill Prady es una de las mejores de este siglo. Pero además esta serie dio lugar dos spin-off: El joven Sheldon que también se ha convertido en un éxito de audiencia y Georgie and Mandy’s First Marriage, que se centra en la vida familiar de George, el hermano de Sheldon Cooper, y su esposa. Esta serie todavía no se ha estrenado en España, pero ya cuenta con buenos datos de audiencia en otros países. Además de todas estas series, se acaba de conocer que también está en marcha, según Deadline, un próximo spin-off de The Big Bang Theory que se va a llamar Stuart Fails to Save the Universe.

Esta nueva serie va a estar centrada en el personaje de Stuart Bloom, papel que interpretaba el actor Kevin Sussman en The Big Bang Theory. Stuart era el solitario y un poco excéntrico dueño de una tienda de cómics a la que acuden habitualmente Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz y Rajesh Koothrappali. Gracias a esta nueva serie, los fans de esta divertida comedia tendrán la suerte de volver a disfrutar de las ocurrencias de Stuart, uno de los personajes más queridos.

Según Deadline el proyecto de Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television aún se encuentra en fase de desarrollo y hay que esperar a que al final salga adelante. Aunque también afirma que la nueva serie está escrita y producida por Chuck Lorre, co-creador y productor ejecutivo de The Big Bang Theory y los otros dos spin-offs, Zak Penn y Bill Prady, el co-creador de la serie.

¿Quién es el personaje de Suart Bloom en The Big Bang Theory?

Aunque no era uno de los protagonistas, Stuart era un personaje recurrente que tuvo un gran peso en esta comedia. Todos recordamos a ese joven solitario que dirigía la tienda de comics a la que iba toda la pandilla y que se esforzada por ser parte del grupo sin mucho éxito. Este personaje apareció por primera vez en la serie en la temporada 2 y pronto se convirtió en uno de los preferidos de la sitcom. En las siguientes temporadas se convierte en un personaje recurrente que ya permaneció durante toda la comedia.

Además, Stuart Bloom se convirtió en la temporada 6 en un buen amigo de Rajesh y comenzó a sentirse admitido por la pandilla. Por eso se empieza a convertir en un personaje habitual de la serie desde las temporadas 8 a la 12. Todo cambia, además, para Stuart cuando conoce a Denise, papel interpretado por la actriz Lauren Lapkus, que se convierte en su inseparable novia y en uno de los personajes más pintorescos de la serie.

Según Deadline, Stuart Bloom formará un trío con Bert Kibbler, papel que interpreta el actor Brian Posehn, y su novia Denise a la que da vida la actriz Lauren Lapkus. Bertram «Bert» Kibbler, Ph.D. es profesor de geología en Caltech y becario MacArthur 2016 y es un personaje un poco torpe que Rajes conoció antes de una cita que tenía en la biblioteca con Lucy .

Brian Posehn fue una estrella invitada en las temporadas 6 y 7 y luego se convirtió en recurrente en la temporada 10. La actriz Lauren Lapkus también pasó a ser un personaje recurrente en las últimas dos temporadas de la sitcom. Ahora junto con Kevin Sussman se convertirán en los protagonistas de Stuart Fails to Save the Universe.

El posible reparto de este spin-off

El protagonista de esta nueva serie será seguro el actor Kevin Sussman, al que ya reconocemos todos por dar vida a este personaje. Y como hemos comentado también será protagonista la actriz Lauren Lapkus, que interpreta a Denise, la novia de Stuart.

Además, en el reparto estarán lo más seguro los actores Brian Posehn (Bert Kibbler) y John Ross Bowie (Barry Kripke). Lo que todavía se desconoce es si estarán también en el reparto del nuevo spin-off en algún episodio los miembros de la pandilla incluyendo a Penny, Bernardette y Amy Farrah Fowler.

Con la nueva serie Stuart Fails to Save the Universe se amplía una vez más el mundo de The Big Bang Theory con algunos de sus personajes, pero con nuevas situaciones divertidas y nuevas aventuras. El spin-off Georgie and Mandy’s First Marriage ya se estrenó en Estados Unidos en octubre de 2024, pero todavía no se ha confirmado la fecha definitiva en la que se podrá ver en España. La serie va a relatar el día a día de la vida familiar de George, el hermano mayor de Sheldon Cooper y su esposa, en el momento en el que tienen que afrontar su paternidad y deciden marcharse de la casa de sus padres.