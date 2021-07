Hace una semana Vin Diesel afirmó que junto al director Justin Lin, tenían en mente, una gran idea para terminar la saga Fast and furious en la entrega número 11, pero siempre dejando abierta la posibilidad de que el universo siguiese expandiéndose como sucedió con la cinta de Hobs y Shaw. Por su parte, Nathalie Emmanuel, quien sale en las últimas entregas afirmó que le encantaría un spin-off de solo mujeres en la franquicia liderado por Lashana Lynch. Diesel parece haber escuchado sus plegarias a medias, porque no será Lynch, sino Charlize Theron y su personaje Cipher quien tendrá su propia película. Vin Diesel confirma el Spin-off a Variety en plena promoción de Fast and Furious 9, la cual llegó el pasado fin de semana a nuestra cartelera.

La noticia llega después de que la actriz Michelle Rodríguez, discutiera portener una mejor representación femenina en la primera entrega de la saga. La franquicia siempre ha tenido una relación difícil con sus personajes femeninos, pues se le ha criticado en más de una ocasión, la manera en la que sexualizaba sus cuerpos y personajes. Además Rodríguez siempre ha intentado luchas por que Fast and Furious no dejase de lado la evolución y nueva implicación de las mujeres en Hollywood, siendo ella misma la que no confirmó su vuelta para la novena entrega de la saga hasta que consiguieran a una guionista que fuese mujer. El retraso que la franquicia lleva al adaptarse a los tiempos que corren puede verse en los personajes de Rodríguez y Jordana Brewster, pues ambos interactúan entre sí por primera vez en F9, 8 películas después de aparecer juntas en la primera entrega.

Vin Diesel confirma el spin-off, siendo este proyecto el avance más interesante que ha hecho la saga con respecto a sus mujeres. Así lo piensan sus compañeros de reparto Ludacris en una entrevista para SiriusXM: “Las chicas necesitan un spin-off. Todas las mujeres fuertes que están en la película. Eso es lo que se merecen”. Aun no se sabe nada acerca de la historia de Cipher en solitario, pero tendrá que estrenarse en algún punto entre esta novena entrega y la última, si quiere arañar el hype que de seguro, generará el final de Fast and Furious