‘Twister’: La cinta protagonizada por Glen Powell será una película 100% original

Creíamos que sería una continuación, pero el guionista Mark L. Smith ha confirmado que la nueva historia de Twister se centrará en una película completamente nueva. Un proyecto que dirigirá el cineasta de Minari, Lee Isaac Chung y que estará protagonizada por Glen Powell. El actor de Top Gun: Maverick ha querido compartir las sensaciones de esta incursión en el universo cinematográfico de los tornados, heredera directa del largometraje de 1996 de Jan de Bont.

“Definitivamente no es un reinicio”, comenzaba explicando el actor en una entrevista reciente. Desde que la información del inicio del proyecto saliese a la luz, la especulación que rodeaba a su historia aseguraba que esta iba a ser una secuela directa e incluso se mencionó que el personaje de Daisy Edgar-Jones iba a ser la hija de la pareja del filme original interpretada por Helen Hunt y el fallecido Bill Paxton: “No estamos tratando de recrear la historia desde el primero. Es una historia original. No hay personajes de la película original, por lo que en realidad no es una continuación”. Powell además, explicó que esta nueva Twister tendría “su propia historia independiente en la actualidad”, con un nuevo equipo de cazadores de tormentas.

El consejo de Tom Cruise

Aunque ya lo habíamos visto en proyectos como Los mercenarios 3, Figuras ocultas o Todos queremos algo de Richard Linklater, Powell saltó a la fama gracias al éxito de Top Gun: Maverick. Una experiencia de la que parece haber aprendido mucho, sobre todo gracias a los consejos de Tom Cruise, quien le aseguró que para hacer películas de cierto tamaño, alcance y escala, debes “descubrir qué puede conectar con todos en todo el mundo en cada territorio”. Una idea que conecta directamente con el filme de los tornados, ya que los humanos y el clima es una idea muy universal, que afecta a toda la población.

La película se llamará Twisters y aparte de Powell y Edgar-Jones, contará con un reparto lleno de caras reconocibles. Por ejemplo David Corenswet, quien será el nuevo Superman del DC de James Gunn o Katy O’Brian, futura coprotagonista junto s Kristen Stewart de Love Lies Bleeding. Por último, cerrando ese elenco principal se encuentra la estrella de la pequeña pantalla Kiernan Shipka, la actriz que debutó siendo una niña en la serie Mad Men y que, poco a poco, se ha ido haciendo un hueco en el corazón de los seriéfilos gracias a propuestas tristemente canceladas como Las escalofriantes aventuras de Sabrina.

Twisters está programado para llegar a la gran pantalla el próximo 19 de julio de 2024.