No hay duda de que RTVE tiene a David Broncano entre algodones, y prueba de ello es cómo el presentador estrella de La 1, novato entre el reparto clásico de las Campanadas de Fin de Año, habría ingresado por despedir el 2024 y dar la bienvenida a 2025 una cantidad superior a la del mismísimo Ramón García. El presentador de La Revuelta dio las Campanadas con LalaChus, y ambos protagonizaron polémicos momentos.

Tampoco es que la cadena pública se moleste en ocultar su debilidad por Broncano. El presidente de la corporación e ideólogo del fichaje de Broncano por La 1, José Pablo López, se ha deshecho en elogios hacia el presentador de La Revuelta y la también cómica y colaboradora del espacio, LalaChus, en redes sociales. No sólo los ha elogiado con fervor, sino que lo ha hecho también comparándolos con el resto para destacarlos por encima de los demás con una dosis de buenismo.

«Hoy otra generación ha protagonizado las Campanadas de RTVE. Tienen otros códigos, otras preocupaciones (vivienda, diversidad), se esfuerzan por dirigirse a cada uno en su propia lengua y no olvidan a los que peor lo pasan. Y ha sido en la tele pública, en TVE. Siempre por delante», ha valorado José Pablo López, sacando pecho, en un texto que ha acompañado con una foto de ambos en un momento de las Campanadas.

Además, al destacar que «tienen otros códigos», el presidente del ente público ha obviado que precisamente con «esos códigos» los humoristas han protagonizado una de las polémicas de la noche del 31 de diciembre de 2024: LalaChus y Broncano se mofaron en directo del Sagrado Corazón, razón por la que han sido duramente criticados y por lo que se les ha echado en cara su «doble vara de medir», porque «incluso a no creyentes» les ha ofendido que hagan con unos lo que no se atreven a hacer con «Mahoma» (en palabras, por ejemplo, de Lucía Etxebarria).

¿Cuál es el problema con esta broma del Sagrado Corazón? Que se nos olvida que hacer una caricatura de Mahoma les costó la vida a 16 personas y hubo más de 20 heridos. Y que hoy en día a nadie atrevería a hacerla. Ofende la doble vara de medir. Incluso a no creyentes. pic.twitter.com/0xaMmFYsKs — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 1, 2025

Broncano intenta ‘reventar’ a Pedroche

La otra gran polémica ha sido, de nuevo, por su ataque a Antena 3. En esta ocasión, ni siquiera han respetado el trabajo de todo el equipo de la cadena en una emisión como las Campanadas, en la que todo está medido al milímetro. Tanto Broncano como LalaChus son conscientes de lo que hay en juego y de la importancia de cebar el programa para generar expectación, como ellos mismos han hecho desde que se enteraron de que serían los presentadores de las Campanadas y como hace Cristina Pedroche todos los años con su vestido.

Pese a ello y al trabajo que hay detrás, no tuvieron problema en intentar reventar el espacio de Atresmedia: TVE sacó planos en directo de Alberto Chicote y Cristina Pedroche mientras presentaban las Campanadas de Antena 3 en uno de los balcones de al lado, e incluso intentaron interrumpirlos con un altavoz: «Sé que les podemos molestar porque están trabajando, pero es gracioso», dijo el humorista. Su chiste evidenció que era completamente consciente del daño que podía hacer -y que no hizo-. El juego de la provocación y la gracia a la que juega TVE, que cree estar revolucionando la televisión, ha quedado reducido a los aplausos de su corte y las críticas de quienes entienden una falta de respeto al trabajo de los demás lo ocurrido. Respeto que ellos mismos pidieron con su inventada sobre El Hormiguero a cuento de la entrevista a Jorge Martín.

Cabe recordar que Broncano fue fichado para debilitar a Pablo Motos, especialmente molesto en Moncloa desde que el programa incorporó la tertulia política con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, en la que no acarician el lomo del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, a juzgar por lo ocurrido, el objetivo ha sido que Broncano también intente minar a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, líderes durante años en las Campanadas.

Cuánto ha cobrado Broncano

Con ese empeño, no es de extrañar que a la cadena pública no le importe rascarse el bolsillo (más, dados los 28 millones de euros que ha costado el fichaje de La Revuelta). El Portal de Transparencia de RTVE confirmará en unos días cuánto ha pagado a Broncano y LalaChus por presentar las Campanadas, pero las cifras que se barajan en base a cachés de años anteriores apuntan que el presentador de La Revuelta habría cobrado más que Ramón García, un histórico con el que el público se garantiza no equivocarse al tomarse las uvas.

El pasado año, la Corporación pagó a Jenny Hermoso 11.000 euros y a Ramontxu algo más de 20.000 euros, según reveló la que fuera presidenta de RTVE, Elena Sánchez, mientras que la cifra de Ana Mena no se llegó a confirmar. Sin embargo, tal y como informó el Portal de Transparencia de TVE, en «el presupuesto anexo al contrato formalizado con la productora figura la contratación de tres presentadores con un caché previsto de 25.000 euros cada uno».

De acuerdo con esos datos, el caché de Broncano y LalaChus (una plantilla con un presentador menos que el año anterior) sería mayor que los 20.000 euros de Ramón García, además de que la cantidad sería a repartir únicamente entre dos presentadores. Asimismo, cabe recordar que TVE en los últimos tiempos ha ajustado el caché al tirón de su presentador, como hizo con Ana Obregón, que en 2020 -año en el que falleció su hijo- ingresó entre 35.000 y 40.000 euros y en 2022 cobró cerca de 30.000. Por ello, todo indica que el caché de este Fin de Año de 2024 partiría desde los 25.000 euros.