Tráiler de ‘They Cloned Tyrone’: Conspiraciones gubernamentales en Netflix

Como viene siendo habitual en Tudum, Netflix ha compartido varios adelantos promocionales aprovechando este evento creado para los fans de la plataforma en todo el mundo. Uno de los más interesantes (y de los que se había hablado muy poco) ha sido They cloned Tyrone. Una premisa que parte de un thriller de ciencia ficción, pero que mantiene una estética parecida a las películas de espías de los años 70.

El tráiler empieza con Slick Charles (Jamie Foxx), Fontaine (John Boyega) y Yo-yo (Teyonah Parris) vestidos completamente de blanco, mientras montan en un ascensor. En silencio, la situación parece incómoda y sólo cuando el personaje de Foxx se lleva la pistola a los labios y a cantar I’m Going Down es cuando al menos Yo-yo se divierte y se une a recitar el tema. Sin embargo a Fountaine no le parece tan divertida la situación. Este preámbulo podría hacernos creer que They cloned Tyrone es una comedia, pero cuando el ascensor llega a su destino, se desata el caos gubernamental con un laboratorio, interrogatorios, experimentos y una frase que siempre hace las delicias de los conspiranoicos: “estamos en todas partes”.

A veces, They cloned Tyrone parece una mezcla de géneros y referencias un tanto extraña, por lo que se puede ver en el material mostrado en Tudum. Desde el aparente tono humorístico, hasta personas atadas en sillas y sufriendo experimentos que recordarán a La naranja mecánica. Este trío deberá enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos y sin saber todavía mucho sobre ellos, al menos como dice Slick en una escena, sabemos que no son detectives.

Esta conspiración gubernamental supone la segunda colaboración de Foxx con Netflix, después de que este protagonizase Turno de día. En el futuro tiene pendiente rodar Back in Action, una comedia de acción en la que compartirá elenco con Cameron Díaz. Por otro lado, Parris continuará su idilio con el UCM interpretando a Monica Rambeau en futuras cintas y Boyega regresará a su papel de Moses con una secuela de Attack the Block, la cinta que fue su catapulta de salida en 2011. La cinta supone el debut cinematográfico del director Juel Taylor, quien hasta entonces tan solo había asumido la dirección de varios capítulos de series como Boomerang y Twenties. Taylor coescribe el guion junto a Tony Rettenmaier, quien escribió el pasado años Space Jam: Nuevas leyendas.

They cloned Tyrone todavía no tiene una fecha de estreno programada, pero se espera que llegue entre finales del 2022 y principios del 2023.