Tráiler de ‘The Regime’ la nueva miniserie política que Kate Winslet protagoniza para HBO

Kate Winslet parece haber encontrado en el formato de la miniserie un espacio ideal para protyectar su talento sin comprometerse a largas y sucesivas temporadas. Después de llevarse un Globo de Oro y un premio Emmy a la mejor actriz dramática por Mare of Easttown, la intérprete regresa con otra ficción conclusiva en HBO, The Regime. Esta vez bajo un tono de thriller político, la plataforma ha publicado un nuevo tráiler.

The Regime cuenta la historia dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse y su tráiler sugiere ciertas capas de sátira sobre las clases sociales, muy al estilo Succession. Las colaboraciones de Winslet con la compañía irán mucho más allá de estas dos últimas miniseries, ya que también tiene programado formar equipo con Todd Haynes en Trust, otra ficción televisiva basada en la novela homónima de Hernán Díaz. El reparto de The Regine contará además en su reparto principal con Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough y Hugh Grant.

Will Tracy, guionista de El menú y de varios capítulos de Succession ejerce de showrunner y Stephen Frears (Alta fidelidad, The Queen) y Jessica Hobbs (The Crown y Broadchurch) han sido los directores encargados de liderar el proyecto tras las cámaras. Antes de llamarse así, el proyecto partía con el nombre The Palace y por lo que sabemos ha contado con la producción ejecutiva de la propia Winslet y Tracy, junto a Frank Riche, Tracey Seaward, Frears y Hobbs. Por otro lado, Seth Reiss, Sarah DeLappe, Jen Spyra, Gary Shteyngart y Juli Weiner también ejercen como guionistas de la miniserie.

‘The Regime’: ¿Cuándo se estrenará en HBO Max?

Lo primero que hay que señalar es que debido a la reestructuración interna de la compañía, HBO Max pasará a llamarse simplemente “Max” en nuestro país la próxima primavera. Esto vendrá ligado de la eliminación de parte del catálogo del servicio de streaming, pero no por ello la marca de Warner Bros. Discovery dejará de tener las producciones más ilusionantes del mercado. Todavía desconocemos el número de capítulos que tendrá la miniserie ni su duración, pero vistos los antecedentes de la mayoría de sus proyectos, estos tendrán una duración aproximada de 1 hora.

The Regime llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 3 de marzo de 2024.