Netflix acaba de lanzar el primer tráiler de The harder they fall, un western lleno de estrellas y comandado por Idris Elba. El adelanto recuerda un poco a Django desencadenado, dado el dinamismo que contiene, algo totalmente alejado de un género que normalmente, suele contener un registro más académico en su forma y estilo. Circunstancia llamativa también, si tenemos en cuenta que esta historia está producida por el ex productor asociado del director de Kill Bill, Lawrence Bender. Independientemente de esto, más llamativa es la participación en la producción del rapero Jay-Z. El cantante de hip hop aparece acreditado con su nombre real, Shawn Carter.

The harder they fall parte de dos hombres como enemigos naturales; Rufus Buck (Idris Elba) y Nat Love (Jonathan Majors). A Nat le llega la noticia de que Rufus acaba de salir libre de la prisión, así que sin penárselo dos veces, reúne a toso su antiguo equipo con el único objetivo de vengarse del peligroso bandido. En el adelanto, se van presentando diferentes personajes y escenarios coloridos en un western que contiene elementos propios de cualquier película de acción contemporánea. Tiroteos, sangre, cámara lenta y poses de “molar”, más propios de un videoclip que de una historia ambientada en este contexto. Una elección de tono arriesgada, teniendo en cuenta que existen antecedentes realmente desastrosos que ya utilizaron estos mecanismos en el western, como la fallida Wild wild west de Will Smith.

Sin embargo y, con todo ese lavado de cara hacia el género western, el estreno de Jeymes Samuel como director parece querer homenajear a los grandes clásicos de este tipo de películas. Samuel también es conocido por su nombre artístico The Bullits, colaborador de Jay- Z en la banda sonora de la revisión de El gran Gatsby que propuso Baz Luhrmann.

Por si el encabezamiento en el reparto de Idris Elba y Jonathan Majors no fuese suficiente, The harder they fall cuenta con nombres destacados de la industria, destacando a Regina King, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield y Delroy Lindo. Los dos protagonistas vienen de participar en franquicias contrapuestas, ya que Idris Elba protagonizó este verano El escuadrón suicida de Dc y Majors ha aparecido en la serie de Loki de Marvel como Kang, rol que aparentemente será el villano final de todas las nuevas películas de la compañía. They Harder they fall se estrenará en algunos cines y en Netflix a partir del 3 de noviembre.