Tráiler de ‘Masters del universo’: Nicholas Galitzine tiene el poder de He-Man

Ha tardado más de lo esperado, pero por fin, el poder de Grayskull muestra un primer vistazo de su nueva película de acción real. La famosa franquicia de juguetes que al poco tiempo, se convirtió en una exitosa serie animada de los 80, cobra ahora vida de la mano de Amazon MGM Studios. Ahora, el tráiler inaugural de Masters del Universo aumenta las esperanzas puestas por los fans, los cuales no esperaban un despliegue técnico y un diseño de producción tan espectacular. ¿Logrará funcionar como el inicio de una nueva franquicia de largometrajes o quedará relegada al estatus de filme de culto, como su antecesora de 1987?

Nicholas Galitzine da vida a He-Man, un niño de Eternia que es enviado a la Tierra, donde tras años, termina atrapado en un trabajo de oficinista sin poder cumplir su destino. Es entonces cuando por fin encuentra la legendaria Espada del Poder, pudiendo regresar a su mundo y salvar el reino del tenebroso Skeletor. Al cual da vida un irreconocible Jared Leto. El elenco de estrellas no se queda simplemente aquí. El reparto secundario cuenta con Camila Mendes en el papel de Teela e Idris Elba como Duncan. Tras ellos están también Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristen Wigg ofreciendo su voz al personaje de Roboto.

El tráiler de ‘Masters del universo’: la marca de juguetes cobra vida

Siempre es complicado traer al terreno del live action un mundo tan colorido y fantástico como el de Masters del universo. Pero Hollywood, parece haber entendido y abrazado el cosplay como guía definitiva del diseño de vestuario de las producciones. Ahí están los ejemplos de la serie de acción real de One Piece o la adaptación del videojuego Fallout de Prime Video.

Discover your true power. Watch the Teaser Trailer for Masters Of The Universe now, and see the movie only in theaters June 5. pic.twitter.com/VCWWhwyqZD — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) January 22, 2026

Desde luego, el tráiler no deja nada a la imaginación, mostrándonos todo el poderío visual que tendrá la propiedad intelectual de Mattel. La empresa de juguetes no realiza un ejercicio audiovisual con una de sus licencias tan potente desde el éxito de Barbie (Greta Gerwig, 2023). La cinta no aspira a los 1.400 millones de dólares de recaudación de la icónica muñeca rubia, aunque si desea despertar la nostalgia de los niños de los 80 y de la nueva generación Z.

Detrás de la dirección encontramos a Travis Knight, conocido por haber dirigido en 2016 Kubo y las dos cuerdas mágicas y Bumblebee en 2018. En algún momento de este 2026, el cineasta del estudio Laika volverá al formato del stop motion con Wildwood. Chris Butler, guionista y codirector de El alucinante mundo de Norman y Mr. Link, se encarga de escribir el libreto de Masters del universo. Laika Entertainment también produce el título junto a la propia Mattel y Amazon MGM.

¿Cuándo llegará a los cines?

Amazon tiene un fuerte compromiso con el campo de la exhibición, así que el próximo 5 de junio podremos ver en cines la proyección mundial de Masters del universo.