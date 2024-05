Sigue la fiebre fílmica para Mattel: Sam Hargrave dirigirá una película de ‘Matchbox’

Skydance se acaba de apuntar a la tendencia sobre producir películas en torno a juegos de mesa y juguetes infantiles. Asociándose con Mattel, la compañía creará una película a partir de la marca Matchbox, la propiedad intelectual especializada en crear replicas de coches que ahora, va a tener su salto a la gran pantalla en un filme de acción dirigido por Sam Hargrave.

Todavía no se han revelado detalles de la trama, pero la presencia del director de la saga Tyler Rake nos asegura una historia trepidante con un protagonismo absoluto en lo que a la parte automovilística se refiere. Hargrave es conocido por conseguir filmar secuencias complejas a partir de escenas trepidantes al más puro estilo “John Wick”, con pocos cortes y priorizando largas coreografías que mantengan la tensión y el suspense. Por lo que probablemente, Matchbox vaya a tener alguna que otra escena de persecución imposible. El buen hacer del estadounidense con la franquicia ha debido impresionar a los ejecutivos de Mattel, sobre todo teniendo en cuenta que ni la primera ni la segunda entrega pasaron por los cines, pero sí que fueron en cambio, proyectos virales que consiguieron ver brillar a Chris Hemsworth fuera del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Aparte de la saga del inagotable mercenario, Hargrave ha estado presente como actor secundario en varias cintas del género, como Atómica. Antes de plasmar en cines una trama sobre Matchbox, en 2025 estrenará la serie The Last Frontier para Apple TV +. Un drama lleno de acción en el que contará en su reparto con Jason Clarke y Dominic Cooper, entre otros.

Mattel y Matchbox

La empresa juguetera lanzó Matchbox en 1953, a partir de una idea nacida de las mentes de Leslie Charles Smith, Rodney Smith y Jack Odell. El objetivo era producir réplicas de vehículos a pequeña escala, un concepto que nació de la propia hija de Odelle a la que se le permitía llevar un juguete a la escuela siempre que este pudiese caber dentro de una caja de cerillas. Décadas después, la marca ha vendido y producido innumerables modelos, consolidándose la propiedad como uno de los sellos de la industria más codiciados.

La llegada de una película de Matchbox no es fruto de la casualidad o del implacable interés general de ver una historia con los populares coches, sino que nace del absoluto éxito que Mattel ha conseguido gracias a la taquilla de Barbie, lo cual se ha retroalimentado en el mercado de sus muñecas y que además, ha conseguido “lavar la imagen” de unas muñecas de las cuales en la actualidad, se mantenía una opinión generalizada peyorativa de que su físico cosificaba con cánones imposibles a las niñas. 1.400 millones de dólares en la taquilla han supuesto el aliciente suficiente para que Mattel quiera producir rápidamente toda una serie de películas y ficciones basada en su extenso catálogo de marcas.

¿Sobre qué tratará la película?

Como hemos adelantado, el proyecto está un poco verde para poder concretar una historia, más allá de la declaración de intenciones que supone contratar a Hargrave. Aunque lo que sí conocemos es que Skydance ha fichado a los escritores David Coggeshall y Jonathan Tropel para escribir el guion. Coggeshall fue el guionista de la reciente Plan en familia, una comedia de acción con Mark Wahlberg y Michelle Monaghan. Tropper por su parte, puso su granito de arena trabajando con Netflix en El proyecto Adam. Una trama de ciencia ficción con Ryan Reynolds, donde el humor también tenía un punto esencial en el tono del filme.

Con estos antecedentes y el equipo creativo formado, podemos intuir que Matchbox tendrá una evidente carga de acción, pero que al igual que pasaba con Barbie, no se tomará excesivamente en serio a sí misma.

La fiebre de los juegos en el cine

La respuesta del público con el largometraje protagonizado por Margot Robbie ha despertado una fiebre inaudita en la industria. Hollywood vive una crisis creativa sin parangón, donde la asistencia a las salas de cine va decayendo paulatinamente e incluso algunas sagas, otrora rentables, suponen actualmente un riesgo brutal para el futuro de los estudios. Por ello, no es de extrañar la fijación de Mattel y su principal competidora, Hasbro, por expandir sus marcas al storytelling del consumo audiovisual. Una idea que retroalimenta el propio mercado de juguetes.

Así, Matchbox no es la Inca adaptación que se ha anunciado sobre la temática en la meca del cine. Sabemos que también se está preparando una película sobre el Monopoly, Cluedo y también, una sobre Masters del Universo y Hot Wheels.