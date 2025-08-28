Tráiler de ‘Is This Thing On?’: Bradley Cooper dirige a un humorista en plena crisis existencial

Desde que debutó en la dirección con el remake de Ha nacido una estrella, a Bradley Cooper siempre se le tiene en alta estima para la temporada de premios. Incluso con la irregular y un tanto pretenciosa, Maestro, la cual tuvo hasta siete nominaciones en los Oscar de 2024. Ahora, el actor vuelve a colocarse tras las cámaras con Is This Thing On?, un drama que se preestrenará en la noche de clausura del próximo Festival de Cine de Nueva York y con el que Searchlight Pictures tiene grandes expectativas en la temporada de premios. Hace escasas horas, la compañía propiedad de Walt Disney acaba de publicar el primer tráiler donde podemos echar un breve vistazo al tono y espíritu del que será el tercer largometraje como autor de Cooper.

A diferencia de Ha nacido una estrella o Maestro, aquí el realizador se queda a un lado, dejando el protagonismo del filme a Will Arnett, quien además coescribió la cinta junto al propio Cooper y Mark Chappell (Mira cómo corren). En la historia, Arnett interpreta a un comediante de stand-up de Nueva York en plena crisis de mediana edad, tras separarse de su esposa. interpretada esta por la ganadora del Oscar, Laura Dern. Según hablan de ella desde la distribuidora, se trata de una adaptación libre de la experiencia del comediante británico John Bishop, presentándose a su vez como «una carta de amor» a la Gran Manzana. El nueve veces nominado a la estatuilla dorada vuelve a colaborar con su director de fotografía habitual, Matthew Libatique, estrenándose del mismo modo Cooper como operador de cámara. Puesto para el cual tuvo que afiliarse el sindicato de dicho gremio y cuyo desempeño le pareció «muy emocionante».

Tráiler de ‘Is This Thing On?’

IS THIS THING ON? A new film from Bradley Cooper, starring Will Arnett and Laura Dern. The #NYFF63 closing night selection, only in theaters this December. #IsThisThingOn pic.twitter.com/Ywgt9eVC1S — Searchlight Pictures (@searchlightpics) August 26, 2025

Según la descripción oficial que hacen desde el Festival de Cine de Nueva York, el planteamiento del proyecto es el siguiente: «En dos actuaciones electrizantes y profundamente sinceras, Will Arnett y Laura Dern interpretan a Alex y Tess Novak, cuyo matrimonio ha llegado a un punto muerto. Con un dolor amistoso, la pareja-padres de dos niños pequeños-acuerda separarse. Sin embargo, en el agudo y cómico drama del director Bradley Cooper, su separación conduce a impredecibles reflexiones sobre sí mismos en la mediana edad, especialmente en el vertiginoso giro profesional de Alex para convertirse en un monologuista confesional en el West Village de Nueva York, donde encuentra un nuevo rumbo y camaradería».

Aparte de Arnett y Dern, en el elenco encontramos a Andray Day (La liberación), Amy Sedaris (Seis días y siete noches), Sean Hayes (Ahora o nunca) y el mismo Cooper.

El material promocional augura uno de esos títulos que está en contaste viraje entre humor y drama, plasmando por el camino unas interpretaciones que posiblemente, entren en las quinielas de la mayoría de certámenes relevantes de la temporada. Sobre todo, en el caso de un Arnett al que no estamos para nada, acostumbrados a ver en este registro.

¿Cuándo se estrena?

Is This Thing On? llegará a los cines estadounidenses el próximo 19 de diciembre. En España todavía no existe una fecha de estreno oficial, pero se espera que la cinta aterrice en nuestros cines a principios del 2026.