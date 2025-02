‘Is This Thing On?’: Bradley Cooper también será operador de cámara en su nueva película

Parece mentira, pero han pasado ya seis años desde que Bradley Cooper debutó por primera vez detrás de las cámaras. Como muchos otros en la profesión, el actor dio el salto a la dirección con Ha nacido una estrella. Una ópera prima con la que conseguiría ocho nominaciones al Oscar y el respeto de una Academia que no siempre tarda tan poco en reconocer el valor de los cineastas incipientes. Sin embargo, las estatuillas doradas representan la gran asignatura pendiente del de Filadelfia. Pues tras nueve nominaciones, entre las que se encuentran las consideraciones a mejor actor principal por El Francotirador o a mejor actor de reparto por El lado bueno de las cosas, Cooper todavía no ha logrado alzarse con la victoria en la alfombra roja de la meca del celuloide, a pesar de su polifacética labor en las producciones. Ahora, además de dirigir y coescribir, sabemos que ejercerá de operador de cámara en su próximo proyecto: Is This Thing On?

Esta nueva película será una comedia meta-hollywoodiense. Es decir, será un relato que reflejará el mundo de los rodajes y los estudios del estado californiano. Bradley Cooper ha coescrito el guion junto a Will Arnett, quien ejerce como protagonista principal de la historia. Por lo que conocemos, Laura Dern será la coprotagonista. Aunque no está claro si Emily Blunt sigue formando parte del reparto de esta cinta producida por Fox Searchlight. Anunciada originalmente en 2023, el director de Maestro compartió hace poco varios detalles de Is This Thing On?, entre ellos la idea de cómo su nueva función de operador de cámara B en la película se alineaba con el enfoque práctico de la propia realización cinematográfica. Algo que entre otras cosas, le ha obligado a afiliarse el sindicato de camarógrafos. Pero ¿de qué tratará la película? En su última entrevista, la estrella dejó caer la premisa, además de su visión puramente colaborativa de hacer cine.

Bradley Cooper será operador de cámara

Con su recorrido artístico y su mirada como cineasta, Bradley Cooper parece haber dejado un poco de lado su perfil interpretativo para centrarse precisamente, en su arco como narrador audiovisual. Recorrido parecido al que en su momento hicieron otras grandes leyendas del séptimo arte, como Clint Eastwood o Mel Gibson. Porque por lo que da la sensación que tardaremos bastante en volver a ver al Cooper más centrado en la encarnación escénica. Una parte de la profesión que lo llevó a través de la autoría de Cruce de caminos o Licorice Pizza, hasta la pura comercialidad de franquicias de la talla de Resacón en las Vegas o Guardianes de la galaxia.

Cooper no especificó el sindicato al que tuvo que afiliarse para poder ejercer como operador de cámara en Is This Thing On?, no obstante sí que entró en detalles sobre la propia función y su emoción genuina sobre afrontar este reto.

«Yo manejaré la cámara, algo que me emociona mucho porque hicimos algunas cosas. Fuimos a Chinatown y sí, ha sido increíble (…) Empezamos en dos semanas, así que es una locura», le contaba el actor al programa The Pat McAfee Show de ESPN. Aparte de revelar dicha información sobre su nueva función, Cooper quiso desarrollar lo que él entiende por hacer cine y aprovechando que se encontraba en un show deportivo previo a la última Super Bowl, comparó el trabajo de realizar películas con lo que ocurre en el desarrollo de un partido de fútbol norteamericano:

«Es muy, muy similar al fútbol en particular, ya sabes, si uno de los 11 se equivoca, todo se arruina y la gente no lo ve desde afuera, pero si estás en el lugar, lo sabes muy bien. Lo mismo ocurre en un set de filmación. Por eso siempre es interesante cuando hablas de ciertos miembros del equipo, pero cualquiera que haya hecho una película sabe que el operador de cámara, el técnico de la plataforma rodante, el mezclador de sonido y el primer asistente de dirección son puestos clave tan importantes como los actores o cualquier otra persona».

¿De qué trata ‘Is This Thing On?’?

En la entrevista, Bradley Cooper también ofreció algunos detalles de la premisa que tendrá Is This Thing On? En ella, el director da vida a un actor suplente que es el mejor amigo del protagonista. «Yo interpreto a un actor suplente que es el sustituto en una obra llamada ‘Los 13 discípulos’ (…) Es como una pequeña comedia protagonizada por Arnett, Dern y Andrew Daw. Es un gran elenco».

El rodaje de Is This Thing On? comenzará en las próximas semanas. Se desconoce una fecha oficial programada para su estreno.