Tráiler de ‘Five Nights at Freddy’s 2’: los animatrónicos vuelven a sembrar el terror

En un momento en el que el cine de superhéroes se tambalea en la taquilla y donde que no existe un género estable para los estudios, en Hollywood llevan casi un lustro viendo como dos tipologías narrativas sí están logrando ser un reclamo para la audiencia. Estos son el género de terror y de las adaptaciones del mundo de los videojuegos. Un dúo de temáticas que han encontrado la sinergia perfecta bajo un título para consolas que acaba de publicar el tráiler de su secuela. Hablamos cómo no del proyecto cinematográfico de Universal Pictures y Blumhouse, Five Nights at Freddy’s 2.

Adaptada a la gran pantalla por Emma Tammi, la primera parte de este slasher con espeluznantes animales animatrónicos logró recaudar casi 300 millones de dólares en todo el mundo. Unas cifras fantásticas si tenemos en cuenta que el filme tuvo un presupuesto reducido de 20 millones en su estreno en 2023. Pero el fenómeno iba más allá del rédito financiero, suponiendo la viva prueba de cómo la generación Z sí estaba dispuesta a acudir en masa a las salas con la recreación de de las IP con las que han crecido. Algo que ha explotado como nadie este año Una película de Minecraft. Dicha tendencia sumada a la capacidad de Blumhouse de generar taquillazos a partir de partidas presupuestarias menores, vuelve a volcar las esperanzas de todos los implicados con Five Nights at Freddy’s 2. Pero, ¿cuál es el planteamiento detrás de la continuación y qué pistas nos ofrece el nuevo tráiler?

Tráiler de Five Nights at Freddy’s 2

No hemos acabado contigo. #FiveNightsAtFreddys2 ¡5 de diciembre exclusivamente en cines! pic.twitter.com/i2fDtN8oKD — Universal Pictures (@Universal_Spain) July 24, 2025

La sinopsis oficial que nos brinda desde la Universal es la siguiente: «Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer ‘Fazbest’. El ex guarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 de años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado».

El adelanto de Five Nights at Freddy’s 2 nos da unas buenas dosis de sustos, marcando el regreso de unos robots que parecen más sanguinarios que nunca, con unos villanos que en esta ocasión saldrán del restaurante para cometer sus terroríficos asesinatos por la ciudad.

En la expo de la última Comic-Con, Tammi le reveló a la audiencia cómo la secuela planeaba redoblar sus esfuerzos para que los animatrónicos fuesen todavía más espeluznantes: «Five Nights at Freddy’s 2 tiene casi el triple de animatrónicos que su predecesora y una vez más, estos han sido creados en colaboración con la compañía de Jim Henson», le contaba la directora a Variety.

Jim Henson es el mítico titiritero que creo a los Teleñecos y que dirigió películas de los 80 tan míticas como Cristal oscuro o Dentro del laberinto. Fallecido en 1990, su compañía de creadores de criaturas han seguido su legado y en 2024, el cineasta Ron Howard dirigió un documental sobre su figura titulado Jim Henson: La audacia de las ideas, disponible en Disney Plus.

El propósito de la secuela era que los animatrónicos tuviesen una vez más esa sensación de estar vivos, sin que dejasen de moverse como robots: «Queríamos que la electrónica se sintiera y se moviera de la forma más realista posible, en lugar de la tecnología generada por ordenador (CGI), lo cual también es increíble, pero simplemente no encajaba con la nostalgia que evoca Freddy’s. nos reunimos con el equipo de Henson y lo entendieron a la perfección».

¿Cuando llega a las salas de cine?

Five Nights at Freddy’s 2 se estrenará el próximo 5 de diciembre , coincidiendo con una cartelera navideña que suele recibir muy bien este tipo de producciones. Al reparto regresará su estrella principal, Josh Hutcherson y también, Piper Rubio y Elizabeth Lail. El resto del casting se completa con Freddy Carter, Theodus Crane, Mckenna Grace, Skeet Ulrich y Matthew Lilard.

La cinta supone el colofón final de un 2025 repleto de cine de terror. Este año sin ir más lejos, a las salas españolas todavía deben aterrizar dos de las producciones más esperadas del año; Devuélvemela y Weapons.