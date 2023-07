Tráiler de ‘DogMan’: Luc Besson, el trauma y el amor por los animales

Luc Besson, el director francés tras éxitos como El quinto elemento y León el profesional regresa a la dirección, después de varios escándalos sexuales y ser absuelto de su reciente denuncia por violación sucedida en 2018. Ahora, tenemos por fin el primer tráiler de DogMan, su nueva película desde que estrenase en 2019, Anna.

La sinopsis oficial, resume DogMan como la historia de un niño maltratado por la vida, que encuentra su salvación a través de su amor por los perros. Caleb Landry Jones interpreta a Douglas, este protagonista que fue abusado por su padre cuando era un niño y que encontró consuelo en su amistad con los perros. Más tarde, termina vistiéndose de mujer y explorando más a fondo su amor por estos animales. Jojo T. Gibbs también protagoniza junto a Jones, quien se llevó la palma de oro de Cannes el pasado 2021 por su interpretación en Nitram.

Besson también escribe la película y produce bajo su marca LBP EuropaCorp. Kinology, con sede en París, que se encargará además de las ventas en el mercado internacional, mientras que Apollo Films estrenará la película en Francia.

Como ya mencionamos, Luc Besson fue noticia recientemente por la absolución que quizás pueda devolverle una carrera estandarizada dentro del celuloide. Algunos actores que habían trabajado a sus órdenes como Natalie Portman, criticaron las acusaciones contra el cineasta francés, tildándolas de devastadoras, después de trabajar para él como estrella infantil en León el profesional: “Es una película que todavía me encanta, y la gente se me acerca más que casi cualquier cosa que haya hecho. Me dio mi carrera, pero definitivamente es, cuando lo miras ahora, definitivamente tiene algunos aspectos vergonzosos, por decir menos. Entonces, sí, es complicado para mí”.

Luc Besson es sin duda, uno de los directores franceses que mejor han funcionado en la taquilla internacional. Ya sea desde producciones norteamericanas o títulos de ciencia ficción, protagonizados por auténticas estrellas de la industria, como por ejemplo Scarlett Johansson en Lucy, Cara Delevingne y Dane DeHaan en Valerian y la ciudad de los mil planetas o Liam Neeson en la franquicia Venganza. Su siguiente proyecto después de DogMan es June and John y llegará en 2024. Curiosamente su sinopsis es idéntica a la de este último trabajo.

DogMan se estrenará el 27 de septiembre en Francia, de momento no tiene una fecha programada para su llegada a España.