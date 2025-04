Tráiler del remake de ‘Agárralo como puedas’: la versión más divertida de Liam Neeson

El consenso general de los cinéfilos siempre aboga por criticar la saturación constante de remakes por parte de la industria. Pero no deja de ser cierto que la nueva versión de Agárralo como puedas viene a devolvernos un género un tanto olvidado en nuestros días: la comedia absurda. Por eso, el primer tráiler publicado por Paramount Pictures de la cinta homónima de finales de los 80, supone paradójicamente un soplo de aire fresco que además, nos sorprende con el talento cómico de Liam Neeson. A quien no estamos nada acostumbrados a ver en este registro.

Aunque eso sí, tampoco nos imaginamos en su momento que el británico se pasase en un momento bien maduro de su carrera al cine de acción, protagonizando decenas de largometrajes en los que tenía que vengarse de algún tipo de organización criminal y de paso acabar violentamente con unas cuantas vidas. Bueno, en el primer material de Agárralo como puedas nos demuestra que no ha perdido esa brutalidad, pero en esta ocasión lo hará provocándonos varias carcajadas por el camino. El tráiler fue presentado oficialmente en la CinemaCon de Las Vegas y a pesar de que la mayoría de estos teaser se muestran a puerta cerrada dentro del evento, Paramount decidió hacerlo de forma abierta, para que todos los fans pudiesen ver al incombustible actor nominado al Oscar emerger, como un nuevo rey del humor más hilarante. Neeson dará vida al detective Frank Drebin, quien originalmente estuvo interpretado por el legendario Leslie Nielsen. El elenco principal se completa con la presencia de Pamela Anderson, Cody Rhodes, Liza Kozhy, CCH Pounder, Busta Rhymes, Paul Walter Hauser, Kevind Durand y Danny Huston.

Tráiler de ‘Agárralo como puedas’

Las imágenes mostradas por el adelanto nos muestran el atraco a un banco interrumpido por una aparente niña pequeña. No obstante, esta se quita la careta y se muestra como el héroe titular, quien termina con los malos con una habilidad pasmosa, teniendo todavía el traje de colegiala. Después podemos ver cómo el protagonista destroza toda una estación eléctrica de coches, realizando un agujero en una cárcel y dejando escapar a varios presos por el camino. Al ser un breve material anterior al tráiler definitivo, todavía no tenemos una sinopsis oficial que nos cuente cuál será la misión principal de Drebin. Sin embargo, teniendo en cuenta que la película llegará a los cines este verano, no quedará demasiado para ver un primer anticipo más extenso que nos indique algo más acerca de su historia.

Los directores de la saga original, David y Jerry Zucker, dejan el testigo de la dirección a Akiva Schaffer, quien ha dirigido varios capítulos de la sitcom Brooklyn Nine-Nine y la divertidísima Chip y Chop: Los guardianes rescatadores (2022). Pero los Zucker se mantienen en el guion de una historia confeccionada originalmente por Seth MacFarlane, creador de Padre de familia. La disruptiva incursión de Neeson en el género no supondrá por otra parte, el abandono de su lado interpretativo más severo. Pues este año estrenará igualmente Cold Storage, un thriller escrito por David Koepp (Presence) en el que compartirá elenco con Sosie Bacon, Joe Keery y Georgina Campbell, entre otros.

Liam Neeson: nervioso por la comedia

En una entrevista concedida a Collider el año pasado, Neeson admitió estar muy nervioso tras haber aceptado el papel y señaló que la cinta precisaría de muchos gags visuales. Por aquel entonces también explicó que esperaba estar rodeado de actores cómicos que le permitiesen interpretar un rol serio que en contraste, resultase divertido:

«Bueno, obviamente, el guion tiene que ser divertido y tener una especie de tema, una especie de historia, aunque bastante suelta, que se desarrolle a lo largo del guion, en lugar de sólo una serie de gags, que pueden volverse aburridos muy, muy rápido. Sí, me siento honrado de que me hayan ofrecido el papel de Frank Deblin, y estoy un poco nervioso porque he hecho un par de sketches antes que eran muy cortos para televisión, pero esto no sé, serían 95 o 100 minutos de película. Todavía están haciendo el casting, así que espero que mis otros miembros del elenco sean divertidos y atractivos para que yo pueda ser completamente serio. También tienen que haber muchos gags visuales».

El remake de Agárralo como puedas llegará a los cines el próximo 1 de agosto, dentro de una cartelera estival que la enfrentará a opciones que se espera sean muy taquilleras, como Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio), Los tipos malos 2 (1 de agosto) o Karate Kid: Legends (8 de agosto).