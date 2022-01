Llegamos a la semana del 17 al 23 de enero en la que encontraremos nuevas series para soportar la dichosa cuesta. Series tan esperadas como As We See It. Somebody Somewhere, Nadia, Operación Búfalo, Sequía, Queens o la primera parte de la última temporada de Ozark.

Lunes, 17 de enero

Somebody Somewhere

HBO Max estrena esta serie protagonizada por Sam que dice ser una auténtica ciudadana de Kansas, pero, por dentro, lucha por encajar en el molde de los ciudadanos de su ciudad natal. Una mujer que tendrá que descubrirse a sí misma y todo un grupo de de forasteros que no encajan en la ciudad pero que tampoco no se rinden.

The Wall Temporada 2

COSMO estrena esta serie que nos cuenta como es el Hotel Chateau Frontenac que destaca por sus tejados inclinados, sus enormes torres, sus frontones y sus altas chimeneas pero también por ser el lugar donde ha tenido lugar un extraño asesinato. Allí encuentran el cuerpo de un ingeniero enterrado en una bañera de cemento.

Nadia

AMC estrena esta serie protagonizada por Nadia, una adolescente que solo tiene 16 años cuando sus padres son brutalmente asesinados. Su objetivo será localizar y matar al hombre responsable para vengarse y al final es detenida y condenada a prisión… Poco después los medios de comunicación se fijan en un grupo de crimen organizado, El Sindicato, que le ofrece salir de la cárcel a cambio de sus servicios como asesina a sueldo.

Martes, 18 de enero

Operación Búfalo

Filmin estrena esta serie que es una sátira política ambientada en los años 50. La serie se sitúa en el momento en el que el Reino Unido realizó pruebas nucleares en la región de Maralinga con el beneplácito del gobierno australiano.

Sequía

La 1 estrena en la que se cuenta que debido a una fuerte sequía el pueblo de Campomediano emerge de las aguas en el fondo del pantano que también lleva su nombre. En una de las antiguas casas del pueblo aparecen unos restos humanos que pertenecen a dos hombres en cuyos cuerpos hay orificios de balas. La inspectora de la policía Daniela Yanes se hace cargo del caso que en principio parece que se trata de un crimen que ha permanecido oculto durante muchos años.

Miércoles, 19 de enero

Un hombre de honor

Disney+ estrena esta serie protagonizada por Richard Altman que interpreta a un juez respetado para el que cambia su vida cuando su hijo Lucas comete un atropello y se da a la fuga. Su hijo ha matado a un motociclista y ha salido huyendo. La víctima es el hijo de un poderoso mafioso y Lucas firmaría su sentencia de muerte si se entrega a las autoridades.

Queens

También Disney+ estrena esta historia de cuatro mujeres de 40 años que vuelven a reunirse para intentar recuperar la fama que tenían en los noventa cuando eran estrellas del mundo del hip hop. Una interesante serie en la que el reparto interpreta las canciones originales.

El marginal Temporada 4

Netflix estrena la cuarta temporada de la serie en la que los Borges son trasladados a otra cárcel. Allí, un nuevo alcaide, un enemigo, un chaval, una alianza y una exmujer desempeñarán papeles trascendentales en sus vidas.

Viernes, 21 de enero

Ozark Temporada 4 (primera parte)

Netflix estrena la primera parte de la temporada final de esta serie que tendrá siete episodios. Según la sinopsis: “Escapar de las garras del cártel parece estar al alcance de su mano, pero los frágiles lazos de sangre de los Byrde podrían acabar siendo su verdadera perdición”.

Servant Temporada 3

Apple TV+ estrena la tercera temporada de esta serie de terror en la que veremos cómo el pasado de Leanne sigue teniendo un peso su vida. El matrimonio protagonista tendrá que luchar con sus problemas particulares.

Los Fraguel: la diversión continúa

Apple TV+ también estrena esta serie de 13 episodios en la que los Fraguel de Jim Henson vuelven a nuestras pantallas. Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo, el tío viajero Matt y nuevos amigos viven nuevas divertidas aventuras.

As We See It

Amazon Prime Video estrena esta nueva serie que sigue la vida de Jack, Harrison y Violet, un grupo de veinteañeros y compañeros de piso con trastorno del espectro autista. Los tres intentan llevar una vida normal: conseguir trabajo, hacer amigos, enamorarse y lograr moverse en un mundo que se les escapa. Con la ayuda de sus familiares, ayudantes y, a veces, incluso entre ellos mismos, irán superando las dificultades que les plantea la vida.