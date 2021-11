Las plataformas de vídeo bajo demanda cada vez tienen más en cuenta las tendencias y la actualidad más inmediata. Es por eso que cuando accedemos a sus plataformas, encontramos listas que se adecuan a las festividades de ese momento o a acontecimientos importantes: Oscar, Star wars day o por ejemplo las películas de heroínas Marvel. Como añadido y coincidiendo con la época del Black Friday, La casa del Ratón ha creado el Disney + Day, una jornada en la que la app de la marca tendrá avances, promociones y una nueva oleada de contenido.

Será a partir de las 15:00 horas del 12 de noviembre cuando se active en España el tan esperado evento. Ese día en las cuentas de las redes sociales de la compañía se podrán ver varios avances exclusivos y la programación venidera para el canal de streaming. Además, Disney activó una promoción única desde ayer que durará hasta el domingo 14 de noviembre: La posibilidad de obtener un mes de suscripción de la plataforma por tan sólo 1,99 euros.

Las ofertas exclusivas

El Disney + Day arrancará con vídeos exclusivos desde la cuenta de TikTok, pero también los avances y estrenos de algunas de sus series más esperadas. El medio Comic Book Movie confirma que podríamos ver en primicia adelantos de She-Hulk, el teaser de la serie de Obi-Wan Kenobi y Moon Knight. Desde las 17:00 encontraremos un especial de Pixar y luego otro de Marvel, convirtiendo el evento en algo parecido a lo que fue el evento de Dc FanDome.

A todas estas novedades hay que añadir el cómo se hizo del concierto de Billie Eilish, Happier tan Ever: Una carta de amo a Los ángeles. Del mismo modo, tendremos acceso al making off de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y un especial que repasa la trayectoria de Ojo de Halcón por el UCM. Ante las pocas novedades de la continuación firmada por Amy Adams, Disney Plus incluirá Encantada: la historia de Giselle en su catálogo.

Disney + Day traerá un contenido diverso para celebrar el evento: Jungle Cruise, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Por fin Solo en casa, Olaf Presenta, Ciao Alberto, El mundo según Jeff Goldblum, Dopesick: Hitoria de una adicción, Entrelazados, Los Simpson en Plusniversario y Bajo el casco: El legado de Boba Fett.