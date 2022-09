El thriller más escalofriante de Amazon Video que no te dejará dormir

En el mes en el que la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder llega a la plataforma de Amazon Video, parece que la omnipresencia de la tierra media opaque a todo lo bueno que está por llegar en un mes que incluso, llenará de grandes películas las salas de cine. Por eso, no queremos dejar pasar el thriller más escalofriante que llegará al servicio de streaming en pocos días: Buenas noches, mamá.

Buenas noches, mamá estará disponible en el catálogo de la plataforma de vídeo bajo demanda desde el día 16. Comandada por Naomi Watts y dirigida por Matt Sobel, bajo el paraguas de la producción de Animal Kingdom y Films Distribution, este remake parte del thriller más escalofriante rodado en Austria en 2014, fue elogiado por la crítica de forma prácticamente unánime, obteniendo un amplio reconocimiento por su originalidad y dirección. Sobel, ha reimaginado desde la perspectiva del suspense y no tanto del terror, abandonando ese lado perteneciente al horror que la cinta europea sí que había explorado. La sinopsis de Buenas noches, mamá es la siguiente:

“En pleno verano, y dos hermanos gemelos esperan el regreso de su madre a casa, después de que esta se haya sometido a una operación de cirugía estética. Cuando finalmente llega, se muestra fría, distante y un tanto obsesiva. Actitud que podría derivar de la mediación o la anestesia, sin embargo el cambio total de su personalidad hará que los niños se preguntan si esta mujer es realmente su madre o una impostora”.

En el reparto encontramos a Cameron y Nicholas Crovetti, Jeremy Bobb, Crystal Lucas-Perry y una Naomi Watts que está más que acostumbrada a llevar con aplomo el protagonismo y la fuerza en relatos en los que el horror es un punto clave. Aparte de ser una actriz que se mueve como pez en el agua (y con grandes resultados) en el campo del remake. Ahí están Funny Games, King Kong o The Ring. Famosa por escoger con cuidado sus proyectos, a finales de año protagonizará The Watcher, la nueva miniserie de Ryan Murphy para Netflix. Por su parte, el realizador Matt Sobel debutó en el cine independiente con Take Me to the River en 2015, aunque ya ha colaborado con otras plataformas como Netflix, para la que rodó la miniserie Netflix Nuevo sabor a cereza. El guion corre a cargo de Kyle Warren, al que conocimos gracias a la serie de Arma letal.