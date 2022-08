Tráiler de ‘Goodnight Mommy’: Naomi Watts protagoniza el remake para Amazon Prime Video

La cinta de culto austriaca Goodnight Mommy tendrá un remake en Amazon Prime Video. Naomi Watts asumirá el papel protagonista, como una madre con el rostro vendado y sometido a una cirugía estética facial, sin embargo cuando regresa a casa con sus hijos gemelos, estos comienzan a ver que algo anda mal ¿es esta su auténtica madre o una impostora?

Goodnight Mommy estará dirigida por Matt Sobel y escrita por Kyle Warren, responsable de la serie de Arma letal. Por su parte, Sobel debutó como Take me to the river en Sundance y estrenará este último remake el 16 de septiembre en Amazon Prime Video. Lo último que hemos visto del cineasta es el de realizar varios episodios de Nuevo sabor a cereza, una miniserie de Netflix estrenada en el año pasado. Durante la preproducción, Sobel aseguró que quería acercarse más al thriller psicológico que al terror de la versión original. Como todo buen remake que se precie, seguramente algunos fans vean innecesaria esta nueva adaptación, ya que la película de Severin Fiala y Veronika Franz no ha cumplido ni siquiera una década desde su estreno (2014), no obstante el realizador ha visto un camino lateral para abordar la historia desde una posición diferente:

“Vi la oportunidad de preservar esta mezcla única mientras inyectaba un conjunto completamente nuevo de temas que queremos explorar”, le dijo Sobel al diario People matizando después que si tuviera que será hallar una diferencia clave, esta residiría en el aspecto de que la original está más interesada en “el tono y la estética” y su versión aborda una reinvención que favorece “el carácter y la psicología”.

En su momento, el título de 2014 hizo que la gente se desmayara en las salas por sus impactantes escenas. Goodnight Mommy se estrenó en varios festivales y terminó siendo la candidata de Austria para los Oscar del 2015. El remake ha elegido a Watts para el papel, seguramente porque entre otras cosas, es un género donde la actriz ya ha brillado anteriormente, protagonizando remakes como The Ring 1 y 2 o Funny Games. En el futuro, Naomi Watts protagonizará la miniserie de Ryan Murphy Feud y The watcher.

Goddnight Mommy se estrenará en Amazon Prime Video el 16 de septiembre y contará con otros rostros conocidos como Peter Hermann, Jeremy Bob, Crystal Lucas. Perry y Cameron y Nicholas Crovetti.