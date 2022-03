The Batman lleva recaudados más de 450 millones de dólares en todo el mundo. Algo esperado si tenemos en cuenta el tirón que el personaje de DC tiene en el mundo del cine. Cualquier otro héroe estaría quemado de tanto reinicio, pero por el justiciero de Gotham han pasado 6 reboots y rostros que siempre han funcionado en la taquilla internacional. Por eso sorprende que la nueva cinta de Matt Reeves vaya a tardar tan poco en llegar a HBO Max.

El sistema de estrenos de Warner Bros Pictures ha sido duramente criticado por cineastas de la talla de Denis Villeneuve o Christopher Nolan. Durante la pandemia, fueron varios los estudios que idearon estrategias para no sufrir pérdidas en las salas diezmadas por las restricciones. Algunos títulos se estrenaron directamente en el streaming, otros optaron por un espacio de 45 días desde la proyección hasta el paso al vídeo bajo demanda y finalmente, la productora de los héroes de DC optó por una llegada simultánea a ambos servicios de exhibición. No obstante, ni la propia Warner sigue ese planteamiento en España. Donde, tanto El escuadrón suicida como Dune llegaron muy tarde a la plataforma y en la que películas como Matrix Ressurrections (estrenada el 22 de diciembre) todavía no están disponibles en el catálogo. Por suerte, a The Batman no le pasará lo mismo: Llegará a HBO Max el próximo 19 de abril.

Parece extraño que Warner Bros no vaya a posponer la llegada de El Caballero Oscuro a la plataforma, vistos los niveles de recaudación que está reuniendo la producción en la cartelera y sobre todo, atendiendo a la prolongada exhibición en cines que ha tenido un rival directo como Spider-Man: No way home.

The Batman está protagonizada por Robert Pattison como el hombre murciélago y Zoë Kravitz en el papel de Catwoman. Ambos deben descubrir los planes y evitar que el peligroso Enigma, encarnado por Paul Dano, siga matando. Al mismo tiempo que la mafia de Carmine Falcone enturbia las calles. Además del estreno de este último reinicio en HBO Max, Warner no va a dejar escapar la atractiva y gótica Gotham que ha creado. Es por eso que ya tiene en marcha dos series; una del Pingüino con Colin Farrell repitiendo el papel y otra, centrada en el psiquiátrico de Arkham.