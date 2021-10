Steve Buscemi es conocido, sobre todo por su papel como actor, bajo la dirección de grandes nombres como puede ser Quentin Tarantino, los hermanos Coen o Tim Burton. Pero, además de la interpretación, Buscemi tiene una carrera como director en la pequeña y la gran pantalla bastante destacable, aunque para muchos pase totalmente desapercibida. Ha dirigido hasta cuatro capítulos de Los Soprano y dos de Oz, mientras que en la gran pantalla ha proyectado otros cuatro films. El quinto, que se estrenará en 2022, lleva el nombre de The listener y tendrá a Tessa Thompson como única protagonista.

The listener ha finalizado oficialmente su producción, según la información que recoge el medio Deadline. La historia está escrita por Alessandro Camon, el nominado al Oscar a mejor guion por The Messenger en 2010 y está producida tanto por Buscemi y su socio Wren Arthur bajo la productora Olive Productions, como por la propia Thompson. La protagonista (y único personaje visible) de The listener es Beth, una voluntaria de la línea de ayudas telefónicas que recibe llamadas de todo tipo de personas que se enfrentan a sus propias luchas: la soledad, la desesperanza y el dolor. A medida que pasa el tiempo, llegan cada vez más llamadas abrumando a Beth, que ya no sabe cómo salir de cada uno de esos escenarios. La propia historia del personaje interpretado por Thompson se mostrará cada vez más clara, resolviendo el por qué se convirtió en una voluntaria para ese trabajo.

Antes de esta quinta película, Steve Buscemi ha trabajo con actores de la talla de William Dafoe, Edward Furlong, Mickey Rourke, Sienna Miller, Casey Affleck y Liv Tyler. Buscemi estuvo nominado al Emmy en 5 ocasiones por sus actuaciones y finalmente se lo llevó por su programa de entrevistas Park Bench with Steve Buscemi. Tessa Thompson tampoco ha pasado por alto ante la crítica, pues ha brillado en diferentes papeles como su papel de Valquiria en Thor Ragnarok, en Creed o en la serie Westworld para HBO.