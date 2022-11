La terrible noticia que ha destrozado a los fans de ‘La Casa del Dragón’

La serie La Casa del Dragón se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming HBO Max. El episodio piloto de este spin-off de Juego de Tronos logró más de 10 millones de espectadores en su estreno en HBO Max. Una emocionante ficción cuya primera temporada acaba de terminar después de la emisión del décimo episodio.

Las aventuras de la familia Targaryen y sus aliados se han convertido en toda una obsesión para sus seguidores. La Casa del Dragón situaba la acción varios años después de los hechos de Juego de Tronos y sus episodios no han defraudado a los seguidores. Cuando se desató la nueva guerra por la muerte del rey Viserys y la sucesión al trono, sus seguidores tuvieron que tomar partido por uno de los bandos.

La terrible noticia sobre La Casa del Dragón

Una vez finalizado el último episodio de la primera temporada, sus seguidores han comenzado a preocuparse por la segunda entrega. Sus seguidores se han decepcionado al enterarse de la noticia de que la segunda temporada de La Casa del Dragón no se estrenará en HBO Max en 2023, sino en 2024, según han anunciado medios especializados.

Los rodajes se iniciarán a principios de 2023, pero la segunda temporada no se podrá disfrutar hasta dentro de dos años. “En algún momento de 2024. Estamos comenzando a armar el plan, y al igual que la última vez, hay tantas incógnitas. No es por ser reservado con el estreno, pero no quiero decir que estará listo en tal fecha y luego tienes que cambiarlo”, ha explicado Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, en una entrevista con Vulture el pasado 27 de octubre.

Lo que sabemos de la segunda temporada

HBO Max lanzó ya unas semanas también otra noticia sobre La Casa del Dragón en la que confirmaba el encargo de los nuevos episodios de la seria al equipo, aunque en esta ocasión no estará uno de sus showrunners, Miguel Sapochnik, que destacó en los episodios como La Batalla de los Bastardos o La Larga Noche. Aunque Sapochnik seguirá como productor ejecutivo, será su compañero Ryan Condal el que permanecerá como showrunner en solitario en esta segunda temporada.

En cuanto a las novedades que podremos ver en la segunda temporada todavía no hay muchas. Pero en la mente de todos sus seguidores están las expectativas sobre el cuarto hijo de Alicent Hightower y Viserys Targaryen. También habrá que esperar para ver que pasa con el dragón Vermithor.

Imaginamos que en la segunda temporada estarán protagonistas de la serie como Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole ) o Eve Best (Rhaenys Targaryen). Por ahora, la única que ha confirmado su participación ha sido Bethany Antonia (Baela Targaryen) en una entrevista a DigitalSpy en la que ha comentado: «vamos a la guerra».