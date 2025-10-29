Telecinco revoluciona sus tardes: ‘GH’ se enfrentará a ‘Pasapalabra’

Mediaset España estrenará, previsiblemente el próximo jueves 6 de noviembre, Gran Hermano 20, uno de sus platos fuertes de la temporada. además de la nueva temporada de La isla de las tentaciones que se verá a partir del próximo lunes 3 de noviembre. La llegada de estos dos realities también supondrá que las tardes de Telecinco cambien. A partir de la semana que viene El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat, comenzará a las 15:45 horas. A las 17:45 horas le tocará el turno a El Diario de Jorge y a las 19:15 horas Agárrate al Sillón. Pero la gran novedad será GH. La Vida en Directo un programa conducido también por Jorge Javier Vázquez que, entre otras cosas, dará a conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del concurso. Nagore Robles sustituirá a Vázquez en la edición de los viernes.

Conexiones en directo con la nueva casa del reality y diferentes dinámicas relevantes para el día a día de sus habitantes centrarán los contenidos del espacio, en el que la audiencia tomará decisiones importantes. Jorge Javier Vázquez ampliará su presencia en la cobertura que Mediaset España llevará a cabo de Gran Hermano 20 poniéndose al frente de GH. La Vida en Directo, nuevo formato que Telecinco estrenará próximamente y que emitirá en directo de lunes a viernes a las 20:15 horas.

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa, que se llevará a cabo desde el plató que acogerá las galas de GH, conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia para el día a día de sus habitantes y para el propio desarrollo del reality, además de una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Nagore Robles sustituirá a Jorge Javier Vázquez en la edición de los viernes.

Así serán las nuevas tardes de Telecinco

Con la incorporación de GH. La Vida en Directo a la programación de la cadena, las nuevas tardes de Telecinco quedarán configuradas de la siguiente manera:

• 15:45h – El tiempo justo

• 17:45h – El Diario de Jorge

• 19:15h – Agárrate al Sillón

• 20:15h – GH. La Vida en Directo

Así pues, El tiempo justo, programa presenta Joaquín Prat desde comienzos de la nueva temporada se recortará 45 minutos. A esa las 17:45 horas arrancará El diario de Jorge, que se alargará hasta las 19.15, y es una estrategia lógica por el formato ha ido creciendo bastante en el último año y se ha asentado bastante bien en la audiencia de Telecinco.A continuación comenzará el concurso Agárrate al sillón. Y a las 20.15, Jorge Javier reaparecerá en antena para conducir GH. La Vida en Directo. Lo curioso es que Vázquez se enfrentará al todopoderoso Pasapalabra en Antena3, líder indiscutible en la competencia.