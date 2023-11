‘TardeAR’ consigue la gran exclusiva: Bárbara Rey contesta a los ataques de su hijo

Ya hay nuevo culebrón en Telecinco. El lunes 27 de noviembre de 2023, TardeAR consiguió la gran exclusiva de la semana: Bárbara Rey contestó a los ataques que su hijo había vertido sobre ella el día 24 de noviembre, en el programa ¡De Viernes!, Ángel Cristo Jr. acusó a su madre de ser la gran villana de su vida (algo que contradice la historia contada hasta ahora) y dio detalles de la relación entre la vedette y Juan Carlos I. Bárbara Rey, en el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, quiso ser tajante y mostrar el apoyo incondicional a su hijo. «Yo seguiré queriendo a mi hijo hasta después de muerta» dijo la actriz, además de asegurar cosas como: “No me quiero defender, estoy mal por mi hija, que está sufriendo mucho”. Sólo una cosa está clara: A Telecinco, este drama le viene muy bien. La audiencia está respondiendo a lo grande.

La exclusiva de ‘TardeAR’

Ángel Cristo Jr. aseguró en ¡De viernes! que llegó un momento en que dejó de ser hijo de Bárbara Rey para convertirse en su «sirviente». Afirmó que ella fue en realidad la verdadera pesadilla en su casa y no su padre, aunque narró peleas, miedo y hasta el intento de Ángel Cristo de disparar a Bárbara Rey. Dos días después ella respondió en exclusiva en TardeAR.

El programa consiguió en exclusiva declaraciones de la vedette, que aseguró que sus sentimientos por su hijo permanecen inalterables: «Yo seguiré queriendo a mi hijo hasta después de muerta». Ahora se muestra preocupada por cómo va a afrontar él el tsunami informativo y mediático que se avecina: «Él no va a saber salir de donde se ha metido, no va a tener fuerzas». Eso sí, Bárbara no quiso responder a las múltiples acusaciones formuladas por Ángel y explicó que quien lo está pasando también muy mal es Sofía: «No me quiero defender, estoy mal por mi hija, que está sufriendo mucho».

Bárbara también habla en A3

Bárbara Rey no quiere hablar para no hacer daño a su hijo pero esa misma tarde también intervino en directo en el programa rival de TardeAR, Y ahora Sonsoles ( en A3). Recordemos que el viernes 24, el mismo día que se emitió en Telecinco la entrevista a Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey enterró a su hermano. Un día especialmente duro para la vedette que declaró, en Antena 3, que: «A Sofia y a mi nos ha sorprendido enormemente. He podido cometer errores, pero a veces se cometen para que mis hijos salgan adelante. No voy a hablar de mi hijo» . Es decir, Rey dijo prácticamente lo mismo en las dos cadenas.

¿Montaje, realidad o guerra entre cadenas?

Es bien sabido que Bárbara Rey sabe comercializar su vida. Este mismo año ha vendido sus experiencias con una serie de ficción y un documental para Antena3, además de aparecer en varias entrevistas hablando de su matrimonio con el domador Ángel Cristo, de su relación con el rey emérito y demás escándalos. Por eso, cuando se supo que su hijo iba a hablar en ¡De Viernes! tenía sentido pensar que la propia Bárbara podría estar detrás de esta entrevista sólo para seguir viviendo de exclusivas. Esto es algo que, obviamente, no se va a saber a ciencia cierta.

También recordemos que Bárbara Rey habló en Mediaset (en Viajando con Chester) de su relación con Don Juan Carlos de Bribón y que meses después, en El Hormiguero, aseguró que estaba vetada en Mediaset por sus declaraciones. ¿La entrevista a su hijo es una venganza del grupo de Telecinco? Es poco probable. Si fuese cierto, no hubiese salido en TardeAR. Lo que sí se sabe es que Ángel Cristo Jr. tendría problemas económicos, lo que explicaría su salto a los medios.

La entrevista a Ángel Cristo

Prometía ser un testimonio desgarrador y no falló. Ángel Cristo Jr. se convirtió en el primer invitado de De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias.

Ángel Cristo comenzó su entrevista recordando cómo fue su infancia. Dos etapas que definió como «una verdadera pesadilla» y que estuvieron marcadas por la medicación sin prescripción alguna. «Mi casa era un infierno, eran constantes peleas, acompañadas de gritos, miedo y sangre. Mi padre no supo gestionar estar con una mujer como mi madre, ella era muy moderna para la época. Mi miedo era que no mataran a mi madre». Asimismo, el hijo del domador desveló que Bárbara Rey usaba una insólita técnica para dormirlo cuando era un bebé. «Mi madre me contó que yo nací con una hernia de hiato, me la detectaron tarde, no dormía bien y lloraba mucho. Mi madre me echaba Orfidal en el biberón para que durmiera mejor. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente».

Ya de adolescente y con Ángel Cristo y Bárbara Rey divorciados -estuvieron poco más de nuevo años casados-, Ángel recordó el momento en que su madre recuperó la custodia de sus hijos y él se convirtió casi en un esclavo para ella. “Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, mi madre me cargaba de responsabilidades, hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, que estudiara o tuviera exámenes. Le daba igual. Desde colgar un cuadro hasta educar a su hija con la consecuencia de enemistarme con ella, con mi hermana. Yo me convertí en el peor enemigo de mi hermana. A mi hermana la saco de toda esta historia, estoy muy orgulloso de ella y le doy mucho mérito”.

Ángel habló sobre el idilio de Bárbara Rey y el padre del Rey Felipe VI. El hijo de la intérprete de Me siento extraña o Historia de Eva tiró por tierra la versión de la actriz. Mientras que Bárbara ha negado tajantemente siempre que hubiera recibido ningún pago por su silencio y mucho menos que ella estuviera detrás de una encerrona al emérito, su hijo contó que en el cuarto de Bárbara siempre «había mucho efectivo». «Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Ella decidió hacerle unas fotos al Rey y yo fui a hacerlas. Mi madre chantajeó al Rey de España».