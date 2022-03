Movistar Plus+ acaba de anunciar que adelanta el estreno de su esperada serie Super Pumped: The Battle for Uber al jueves 3 de marzo. La plataforma estrenará cada jueves un nuevo episodio de esta serie que se centra en el ascenso y caída de Travis Kalanick, el ambicioso CEO de Uber al final fue despedido en una unánime junta extraordinaria.

Si series como Succession, Billions o Devils se han convertido en algunas de las más vistas con sus tramas en las que tienen gran importancia las finanzas y los negocios, Super Pumped: The Battle for Uber es una de las apuestas de Movistar Plus+ para este año. Esta serie se ha concebido como la primera entrega de la serie de antología Super Pumped que contará en cada temporada una historia que tuvo gran impacto en el mundo empresarial.

La serie de Movistar Plus+ ya ha sido renovada por una segunda temporada y esta se basará en el próximo libro de Mike Isaac: una inmersión en la transición de Facebook. Se centrará en la relación en el centro de esa metamorfosis entre Sheryl Sandberg y Mark Zuckerberg y como influyó en las fuerzas que cambiaron el mundo.

El despido del CEO de Uber

La primera temporada de Super Pumped: The Battle for Uber está basada en best seller de Mike Isaac, La batalla por Uber: una ambición desenfrenada. La serie se centra en el ascenso y caída de Travis Kalanick, el ambicioso CEO de Uber que como explica la sinopsis “sería finalmente despedido en una unánime junta extraordinaria, y la conflictiva relación con su mentor, Bill Gurley, un brillante capitalista de Texas sin pelos en la lengua que confía toda su reputación al éxito de Uber y después debe vivir con las consecuencias”.

La serie está protagonizada por el actor Joseph Gordon-Levitt que da vida a Travis Kalanick y la conocida actriz Uma Thurman es Arianna Huffington que interpreta a una brillante empresaria, cofundadora de The Huffington Post, que forma parte de la junta directiva de Uber.

Una original serie que cuenta la rocambolesca odisea de la compañía de transporte en Silycon Valley, desde sus inicios hasta consolidarse como una auténtica revolución en su sector. Aunque también se convirtió en una amenaza en la que se vivieron un buen número de encarnizadas batallas internas y externas que tuvieron numerosas consecuencias.

Una buena producción

Super Pumped: The Battle for Uber ha sido producida por Brian Koppelman y David Levien (Billions, Rounders) y Beth Schacter (Soundtrack) y está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler y Uma Thurman.

En el reparto también están los actores Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire, Penny Dreadful: City of Angels), Jon Bass (Miracle Workers), Bridget Gao Hollitt (Home and Away) y Babak Tafti (Succession).