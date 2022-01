Una de las series que más impacto tuvo el año pasado fue la serie de Movistar+ Devils protagonizada por el conocido actor Patrick Dempsey. Un thriller internacional ambientado en el mundo de las finanzas que está basado en la novela de Guido Maria Brera I Diavoli que destacó por su original trama y sus increíbles ventas. Este 2022 Movistar+ estrenará la temporada 2 de esta serie que es una de sus grandes apuestas para el próximo año y ya tenemos las primeras imágenes de Devils.

Según ha explicado el productor de la serie Nils Hartmann la temporada comenzará con un salto temporal de nueve años. Si la primera entrega transcurría en 2011, en esta entrega tendrá lugar en 2020, el año del Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Luca Bernabei, productor y CEO de Lux Vide, ha añadido que la segunda temporada se centrará en «esta época de agitación social y política, y equilibrios geopolíticos complicados». En esta temporada se mostrarán las vinculaciones entre el Brexit, los coches eléctricos, las redes sociales, el 5G, las empresas y la pandemia de 2020.

Aunque todavía no sabemos la fecha de estreno de esta apuesta de la plataforma de streaming para 2022, por ahora ha trascendido que la segunda temporada tendrá ocho episodios, el salto en el tiempo de nueve años y que el rodaje de la serie ha tenido lugar en Roma y Londres.

¿Qué ocurrirá en la segunda temporada de Devils?

En la primera temporada de Devils pudimos ver como el atractivo y misterioso Massimo Ruggero se convertía en el director general del Banco de Inversiones Nueva York-Londres (NYL) y Dominic Morgan, en uno de los hombres más influyentes de las finanzas mundiales.

Como no queremos hacer ningún spoiler a los que todavía no han visto este thriller económico, todo se complicó muchísimo y Massimo Ruggero acabó frustrando el plan antieuro de Dominic Morgan. Ahora es el director general de NYL.

Mientras Massimo amplía su equipo y trae nuevos inversores de China, será su antiguo mentor el que le advierta contra sus nuevos socios, que podrían traicionarle para llevar a cabo una guerra entre China y EE UU por el control de los datos. Un momento complicado para el protagonista de Devils que tendrá que decidir qué lado tomar. Es entonces cuando la acción salta a 2020, el año de la pandemia mundial.

Un reparto totalmente internacional

La temporada 2 de Devils está de nuevo protagonizada por los actores Patrick Dempsey y Alessandro Borghi. Además en el reparto estarán los actores Malachi Kirby (Small Axe: El Mangrove,Raíces); Pia Mechler (Everything is Wonderful); Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels); Nathalie Rapti Gomez (Sanctuary); Lorna Brown (Los miserables) y Chris Reilly (The Head). Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards) se encuentra ahora en prisión.

Entre los nuevos fichajes destacan esta temporada 2 de Devils Li Jun Li (Daños y perjuicios, Evil, The Exorcist), como Wu Zhi, el nuevo jefe de comercio de NYL; Joel de la Fuente (The Man in the High Castle, Hemlock Grove), como Li Wei Cheng, inversor chino miembro del consejo de administración, y Clara Rosanger (Rompiendo las normas, The Rain, Morbius), como Nadya Wojcik, la brillante y joven protegida de Dominic.