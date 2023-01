Para Steven Spielberg, esta tendría que haber sido la primera superproducción nominada a mejor película en los Oscar

Con las pasadas nominaciones a los Oscar 2023, hemos podido comprobar que los académicos, han tenido en consideración a las dos grandes superproducciones más taquilleras del año; Top gun: Maverick y Avatar: el sentido del agua. Algo bastante extraño, pues en las consideraciones a las estatuillas, ser un blockbuster o un taquillazo no garantiza ni mucho menos, la repercusión en la alfombra roja (salvando excepciones como Titanic o El señor de los anillos). Y es que el gusto masivo del público y la apreciación de la crítica poco o nunca tienden a coincidir. Sin embargo, si hay alguien que sabe lo que es tener el beneplácito de ambas partes, ese es Steven Spielberg. Nominada Los Fabelman en la categoría de mejor película, el rey Midas de Hollywood ha querido reflexionar sobre la ampliación del número de largometrajes en la categoría en una reciente conversación con Deadline.

“Eso me alimenta mucho”, comenzaba diciendo el director de Tiburón con el anuncio de que la secuela de Cameron y el filme de aviadores estuviesen en la gran categoría. No obstante, Spielberg no quiso olvidarse de lo que para él es un error histórico: “Llegó tarde a la película que debería haber sido nominada hace varios años, El caballero oscuro de Christopher Nolan. Esa película definitivamente habría obtenido una nominación a mejor película hoy, por lo que tener estos dos éxitos de taquilla presentados sólidamente en la lista de las 10 principales es algo que todos deberíamos estar celebrando”.

El caballero oscuro se estrenó en 2008 y en parte, podría considerarse como una de las propuestas precursoras a la elección de expandir la lista de los Oscar. La secuela de la trilogía protagonizada por Christian Bale obtuvo ocho nominaciones a los premios Oscar, haciendo historia con la estatuilla póstuma para el fallecido Heath Ledger y su inolvidable Joker. En 2019, Black Panther se convirtió en el primer largometraje de superhéroes que era considerado por los académicos al máximo galardón.

Las películas nominadas a mejor película en los Oscar 2023 son: Sin novedad al frente, Los Fabelman, Almas en pena de Inisherin, Elvis, Todo a la vez en todas partes, TÁR, El triángulo de la tristeza, Ellas hablan, Avatar: el sentido del agua y Top Gun: Maverick.

En España tendremos que esperar al 10 de febrero para poder ver la película semibiográfica de Steven Spielberg en los cines. La cual ha obtenido hasta 7 nominaciones en la próxima edición.