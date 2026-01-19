Soy amante del drama y estas son las 5 películas más tristes para ver en el Blue Monday

La globalización nos ha hecho abrazar conceptos de todo el mundo. Uno de ellos es el Blue Monday, día que se conoce como el «más triste del año». Celebrado siempre el tercer lunes de enero, el término se popularizó en realidad como parte de una campaña de marketing de la agencia de viajes, Sky Travel. Sin una gran base científica para su conjunción, su idea parte de una fórmula matemática en la que el psicólogo Cliff Arnall ponía de manifiesto el clima, la ausencia de vacaciones y los propósitos fallidos del nuevo año como argumento principal. Por eso, aprovechando esta moda pseudiocientífica, hemos creado una lista de 5 películas que son «puro Blue Monday», funcionando a la perfección para mimetizarse en una melancólica jornada que por suerte, terminará en pocas horas:

5 películas que son «puro Blue Monday»

1-‘Sueño de trenes’

Es uno de los grandes títulos del 2025, pues en nueva lista de películas perfectas para el Blue Monday, no queremos caer en las recomendaciones típicas que año tras año, hemos catalogado dentro de este término anglosajón. La trama se centra en Robert Grainier, un trabajador que va encadenando trabajos temporales relacionados con la construcción del ferrocarril. Con ecos del mejor Terrence Malick y James Gray, el trabajo de Clint Bentley es una radiografía poética del paso del tiempo que te dejará reflexionando varios días.

Reparto: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand y Clifton Collins Jr.

Plataforma: Netflix

2-‘La buena letra’

Adaptando la novela de Rafael Chirbes, Celia Rico nos trae un potente drama sobre la posguerra española. Nominada a mejor guion adaptado en los Goya 2026, la sinopsis nos pone en la piel de una mujer que intenta salir adelante con su familia. Sin embargo, la Guerra Civil ha abierto una profunda en todos ellos. Especialmente en su cuñado, Antonio.

Reparto: Loreto Mauleón, Enric Auquer, Roger Casamajor, Ana Rujas, Teresa Lozano y Sofía Puerta

Plataforma: Movistar Plus

3-‘Los destellos’

Pasó injustamente de vacío por los Goya del 2025, pero el trabajo de interpretativo de Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre bien merecía dos bustos del célebre pintor español. Partiendo del relato de Eider Rodríguez, la historia nos pone en la piel de Isabel, una mujer que ante la petición de su hija, debe visitar regularmente a Ramón, su ex marido enfermo. Antes familiar ahora desconocido, el reencuentro reavivará ciertos sentimientos que Isabel creía enterrados.

Reparto: Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola, Julián López, Ramon Fontserè

Plataforma: Movistar Plus

4-‘Bugonia’

La última creación del indomable Yorgos Lanthimos junto a Emma Stone es un remake de la cinta surcoreana, Salvar el planeta Tierra (Jang Joon-hwan, 2003). Una locura que parte de la conspiranoia de sus dos protagonistas, pero que tiene un melancólico y triste trasfondo. Una de esas películas que inesperadamente, representan a la perfección el sentimiento del Blue Monday.

Reparto: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone, Marc T. Lewis y Parvinder Shergill

Plataforma: Pendiente de estreno en el streaming

5-‘Anora’

Que no os engañe su troncalidad humorística. La ganadora del Oscar 2025 a la mejor película es un filme de trasfondo trágico. La cara b del relato de la Cenicienta de la mano de un guion portentoso y unas interpretaciones cargadas de carisma.