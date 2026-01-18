Cuándo es el Blue Monday 2026: qué es, significado y por qué se considera el día más triste del año

El Blue Monday 2026, considerado «el día más triste del año» tendrá lugar este lunes, 19 de enero. Después de las fiestas navideñas, tanto el cuerpo como la mente atraviesan lo que los psicólogos denominan un «periodo de reajuste». Durante varias semanas, consumimos una gran cantidad de alimentos ricos en azúcares, los cuales aumentan la dopamina, la hormona de la felicidad. Una vez finalizada la Navidad, reducimos de manera abrupta la ingesta de estos alimentos, lo que puede causar cambios de humor, irritabilidad y cansancio.

Asimismo, la vuelta a la rutina también influye en esta sensación de malestar generalizado. Las obligaciones personales y laborales y al presión por empezar a cumplir los propósitos del nuevo año afectan inevitablemente al estado de ánimo, e incluso al sistema inmunitario. A esto hay que sumar la «cuesta de enero» y el clima invernal, que contribuyen al «bajón emocional» que muchas personas experimentan.

Qué día es el Blue Monday 2026

Tradicionalmente, el Blue Monday tiene lugar el tercer lunes del mes de enero, que este 2026 corresponde al lunes 19. El origen de esta fecha se remonta a 2005 y se atribuye al psicólogo británico Cliff Arnall. Según su teoría, el estado de ánimo se puede calcular mediante la siguiente fórmula matemática: [C+(D-d)]TI / Mna. Cada variable tenía un significado concreto: el clima invernal (C), las deudas acumuladas tras la Navidad (D), el dinero disponible en enero (d), el tiempo transcurrido desde las fiestas (T), la falta de motivación para cumplir los propósitos de Año Nuevo o la necesidad de realizar cambios en la vida (I).

A simple vista, la explicación parecía intuitiva, ya que todos hemos sentido alguna vez un bajón emocional después de las fiestas navideñas. Sin embargo, la comunidad científica sostiene que este planteamiento no tiene ningún rigor metodológico, ya que la ecuación se basa en variables que no se pueden medir y, por ende, es completamente arbitraria.

Qué es y qué significa

Los expertos aseguran que el éxito del Blue Monday no se debe tanto a la ciencia, sino a la publicidad. La teoría surgió como parte de una campaña de la agencia de viajes Sky Travel, que buscaba impulsar las ventas de paquetes turísticos en el mes de enero.

La estrategia era clara: si éste es un mes en el que todos nos sentimos tristes, la solución para recuperar el bienestar y mejorar el estado de ánimo es irse de vacaciones. La campaña funcionó muy bien, hasta el punto de pasar a formar parte de la cultura popular. Ahora, dos décadas después, el Blue Monday se mantiene en el imaginario colectivo.

Cómo sobrevivir al Blue Monday

A nivel psicológico, el concepto del Blue Monday, a pesar de no tener ninguna base científica sólida, los factores que contribuyen a que éste sea «el día más triste del año» sí influyen en el bienestar de algunas personas. Por este motivo, es de especial interés conocer algunas estrategias que recomiendan los psicólogos para afrontar sentimientos de tristeza.

Pasar tiempo al aire libre durante el día ayuda a mejorar el estado de ánimo. La falta de luz solar y el frío del invierno pueden dar lugar al Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una forma de depresión relacionada con las estaciones. Los síntomas incluyen tristeza, fatiga, falta de motivación y dificultad para concentrarse.

Dividir los propósitos de año nuevo en pequeñas metas alcanzables y realistas es una de las estrategias más recomendadas por los expertos. Las expectativas poco realistas o la falta de resultados tangibles pueden llevar a la frustración y el desánimo, algo especialmente relevante en enero, cuando se percibe que hay una presión externa por mejorar.

Hablar con amigos o familiares puede ofrecer apoyo emocional, ya que, la soledad y el aislamiento social pueden aumentar en esta época del año.

Por qué el Blue Monday es el día más triste del año

«El color azul tiene una estrecha relación con las emociones y el estado de ánimo. En la psicología del color, el azul es generalmente asociado con la calma, la serenidad y la estabilidad. Esto se debe a que está vinculado con elementos naturales como el cielo y el mar, que pueden transmitir una sensación de tranquilidad y orden.

Sin embargo, como bien indica el poeta alemán Goethe, también puede tener connotaciones negativas si se interpreta como pasividad o inactividad. El azul puede evocar sensaciones de melancolía o aislamiento, ya que puede asociarse con la falta de energía, el frío o la lejanía. En ciertas situaciones, este color puede contribuir a estados de ánimo introspectivos que, en exceso, pueden inducir sensaciones de tristeza o depresión», explica Inesalud.