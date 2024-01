Cómo sobrevivir al ‘Blue Monday’: el día más triste del año

Los lunes suelen ser días complicados para la mayoría de los ciudadanos. Empiezan los primeros madrugones después del fin de semana y para la mayoría, todavía quedan cinco largos días de trabajo hasta el viernes. Pero este lunes en concreto es más triste de lo normal, y no porque el día se haya despertado nuboso en algunas zonas del país, sino porque es el Blue Monday.

Qué es el Blue Monday

Mucha gente habla de ello, pero pocos saben lo que es el Blue Monday y a qué hace referencia realmente. En primer lugar es importante destacar que el Blue Monday no tiene un día fijo -siempre lunes, pero no siempre es el mismo día- pero siempre es el tercer lunes de enero. En esta ocasión el día más triste de este 2024 tiene lugar este 15 de enero.

El origen del Blue Monday es desconocido para muchas personas. Se trata de una tradición reciente que no tiene fundamentos religiosos ni de ciencia ficción, sino que deriva de un truco comercial que comenzó hace unos años.

Su origen se remonta Gran Bretaña y al año 2005. Se trata de un día creado en por el escritor científico y psicólogo de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall.

Arnall publicó un artículo en la revista The Guardian donde afirmaba que había encontrado la fórmula perfecta para analizar la tendencia de las reservas de viajes.

En el artículo, que analizó varios factores como la lejanía de la Navidad, el fracaso de las buenas intenciones de inicio de año, la capacidad de hacer frente a los próximos gastos, la motivación para actuar de los individuos e incluso las condiciones meteorológicas, el psicólogo declaró la tendencia de las personas a reservar un viaje en condiciones de profundo descontento.

La teoría fue rápidamente acogida por la comunidad científica y por los agentes publicitarios, que poco tardaron en comprar la fórmula secreta que finalmente -y tras varias campañas de marketing- acabaron explotando bajo el nombre Blue Monday.

Sobrevivir al ‘Blue Monday’

Aunque el Blue Monday está basado en el marketing y no tiene una explicación científica en sí. Es importante destacar que no hay un día clave para la tristeza, y que depende de muchas cosas (problemas personales, estado emocional, etc.) y que se trata más de una estrategia comercial, que de una realidad. Por eso son muchas las empresas que intentan incentivar a los usuarios a alegrar este triste día con compras, o simplemente con buenas prácticas.

Los psicólogos brindan una serie de consejos sobre cómo sobrevivir mejor al Blue Monday y que no te afecte: reservar o ir de viaje, hacer ejercicio, tomarse un tiempo para uno mismo, hacer cosas que se han pospuesto durante mucho tiempo o hacer una lista de buenos propósitos para las próximas semanas. Es precisamente en los viajes donde se suele concentrar la atención de muchos usuarios.

Por otro lado es importante pensar en ti mismo y en tu salud mental, así que, si puedes, aprovecha este lunes para tomarte un tiempo para ti e incluso planea parte del día para consentirte un capricho y que puedas evitar sentir tristeza en un día como hoy.