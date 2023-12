Susto en Inglaterra: se suspende el Luton-Bournemouth tras el desvanecimiento de Lockyer

El capitán del Luton Town, Tom Lockyer, se desvaneció en pleno partido de su equipo contra el Bournemouth. El partido de la jornada 17 de la Premier League se suspendió de inmediato después de que el defensa inglés cayera desplomado sobre el terreno de juego con cuando el resultado era de 1-1.

Las gradas del Vitality Stadium quedaron enmudecidas tras un incidente del que aún no se sabe exactamente la gravedad. Lockyer ya había sufrido un desmayo de este tipo la pasada temporada, cuando a los ocho minutos del Luton-Conventry City, que decidía el último equipo ascendido a la Premier, se producía ese primer problema de corazón.

Afortunadamente, en aquella ocasión todo quedó en un susto, como así informó el Luton en sus redes sociales: «Podemos informar que después de colapsar en el campo, Tom Lockyer fue llevado al hospital para realizarle más pruebas. Responde y habla con su familia, que está con él. Todos estamos contigo, Locks».

El jugador visitante fue atendido con rapidez por los servicios médicos de su equipo y fue retirado en ambulancia dirección hospital. La preocupación era máxima tanto en el césped como en las gradas y el silencio se adueñó del estadio de los cherries. El árbitro, Simon Hooper, suspendió el encuentro en el minuto 65, pero el público permaneció en el Vitality a la espera de noticias. Era el segundo desvanecimiento de Lockyer en siete meses.

Lockyer está consciente

Según DAZN, la cadena que retransmitía el partido en España, el jugador estaba consciente y respondiendo a estímulos después de hacer saltar todas las alarmas en el campo del Bournemouth. El conjunto de Andoni Iraola comenzó perdiendo en el minuto 3 con un gol de Elijah Adebayo, pero antes de la suspensión del partido empató gracias a Dominic Solanke.

Finalmente, la megafonía anunció que el duelo quedaba definitivamente suspendido con el empate 1-1. Además, se produjo una bonita imagen cuando todos los jugadores y cuerpos técnicos volvieron a salir de los vestuarios con lágrimas en los ojos para dar una vuelta sobre el terreno de juego. Todos ellos aplaudieron a los asistentes al estadio que habían permanecido sentados en su localidad a la espera de conocer algo más sobre el estado de salud de Lockyer, quien, como decimos, estaba consciente.

Comunicado oficial del Luton:

«Todos esperamos y oramos por nuestro líder y capitán Tom Lockyer, quien afortunadamente responde y ha sido trasladado al hospital. No sabemos el alcance total de lo que sucedió y cuáles son los próximos pasos en este momento, pero agradecemos a Bournemouth y al personal médico de ambos lados por su respuesta inmediata, que fue absolutamente increíble. Lamentamos a todos los aficionados presentes que los jugadores de ambos equipos no estuvieran en condiciones de continuar con el juego después de ver a su querido compañero y amigo ser eliminado de esa manera, y el personal no pudo continuar con la gestión del juego en haber tenido que hacer frente a la situación en tales circunstancias. Agradecemos a todos por los maravillosos aplausos y cantos del nombre de Locks dentro del estadio en un momento tan difícil. Ahora es el momento de que todos nuestros jugadores, personal y seguidores se unan como siempre lo hacemos y brinden nuestro amor y apoyo a Tom y su familia. Nuestros pensamientos están con él y con todos ellos».