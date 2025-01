Sólo dura 55 minutos y dicen que es la mejor película de 2024: no vas a ver nada igual

«Lo bueno si breve, dos veces bueno» es un adagio que bien podría marcarse a fuego en la sien de ciertos cineastas que estiran más de la cuenta sus historias. Un mal endémico de la industria actual que pretende traducir la extensión narrativa en una especie de plus de «experiencia cinematográfica» frente al streaming. Pero si ayer recomendábamos la fantástica Upon Entry, destacando sus 72 minutos de duración, hoy ensalzamos una producción que reduce todavía más el metraje de la propuesta española. Se trata de la que para muchos fue la mejor película de 2024: Look Back. Aunque debemos apuntar a que por su extensión, el formato real que le corresponde es el del mediometraje.

Look Back es la adaptación al terreno del anime del manga homónimo de Tatsuki Fujimoto. Un género y estilo que poco a poco ha ido ganando adeptos en occidente. Desde la apreciación del llamado shōnen con Dragon Ball, Naruto y One piece como máximas representantes a la apreciación adulta y poética del reconocido Studio Ghibli. De hecho y bajo la dirección del fundador de dicha compañía, Hayao Miyazaki ganó su tercera estatuilla dorada gracias a El chico y la garza, siendo uno de los filmes mejor valorados de la 96ª edición de la alfombra roja. Y, a pesar puede que Look Back no haya tenido un desempeño similar en el circuito de premios, nada puede quitarle su condición de mejor película de 2024 para gran parte de la prensa especializada. Por el momento y sin posibilidad de victoria en los galardones que se entregarán en el teatro Kodak de Los Ángeles el próximo 3 de marzo, el trabajo dirigido y guionizado por Kiyotaka Oshiyama todavía puede optar a dos consideraciones; Mejor película de animación para la Academia Japonesa y Mejor película independiente en los prestigiosos Premios Annie. Pero, ¿de qué trata realmente este drama sobre la adolescencia y la amistad de tan sólo 55 minutos?

La mejor película del 2024

La sinopsis de Look Back parte de dos chicas de Yamagata que aspiran a convertirse en dibujantes profesionales. Por un lado tenemos a Ayumu Fuji, una estudiante de primaria que publica yonkoma (tiras cómicas de cuatro viñetas) en el periódico de la escuela. Por otro lado está Kyomoto, quien padece agorafobia y no puede ir a clase. Ayumu, al enterarse de que Kyomoto dibuja mejor que ella, comenzará a esforzarse cada vez más en superarla tras tener que compartir sección en el periódico. Un relato lleno de madurez y superación que a través del dibujo, comienza a unir a estas dos jóvenes estudiantes.

Desde luego, partiendo de la base de su autor original, cuesta creer que una historia tan dulce haya salido de la mente del mismo creador que Chainsaw Man, la ficción gore sobrenatural para adultos. Pero Fujimoto ya expresó que en esta ocasión su desempeño artístico era mucho más personal, pues se había basado en su propia experiencia como dibujante.

Look Back supone el debut en la dirección en el campo fílmico para Kiyotaka Oshiyama, quien antes de este mediometraje únicamente había dirigido la serie Flip Flappers.

«Menos es más»

La conmovedora historia de estas dos apasionadas del dibujo encandiló a la mayoría de la prensa especializada, la cual destaco la capacidad de Look Back para ser una especie de «festín visual» y sobretodo, una alegato a favor de la creación en unos tiempos donde parece que la inteligencia artificial vaya a poder cubrir todos los aspectos de nuestra vida.

Con las voces de Yumi Kawai y Mizuki Yoshida, la fama crítica de Look Back puede valorarse con portales como Filmaffinity, donde el filme mantiene un 7,2/10 de nota media, un 7,9/10 en IMdb y un asombroso 100% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Estrenada el 28 de junio de 2024, la cinta llegó a la plataforma de Amazon Prime Video el pasado 7 de noviembre, donde todavía permanece en exclusiva como una de las producciones más vistas del servicio de streaming.

La obra de Oshiyama es un ejemplo más de la pretensión de las marcas de vídeo bajo demanda por ofrecer a sus suscriptores, opciones del terreno de la animación japonesa. En el caso de Prime Video, el terminal tiene en su catálogo varias cintas y series de esta tipología, como Fullmetal Alchemist, Ataque a los Titanes, Dororo, Haikyuu!!, Bele, La espada del inmortal y Akira.