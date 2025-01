Sólo dura 72 minutos: el thriller más intrigante de Netflix que te dejará sin aliento

En una época cinematográfica donde la duración de las películas ha crecido considerablemente respecto a años atrás, se agradece de vez en cuando, encontrar propuestas de calidad con un metraje reducido. Porque dentro de esta actualidad impaciente de nuestros días, a menudo renunciamos a disfrutar de poder ver cintas geniales por la falta de tiempo. Por ello, nuestra recomendación de hoy es un thriller de Netflix de menos de una hora y media de duración. El plan perfecto para disfrutar de una de las mejores películas españolas de los últimos años, sin por supuesto, tener que trasnochar.

La historia en cuestión es Upon Entry (La llegada), un largometraje que supone la ópera prima del dúo de directores venezolanos, Juan Sebastián Vasquez y Alejandro Rojas. El segundo era un completo desconocido en la escena antes de este título, mientras que Vasquez antes de dicho filme, había trabajado como director de fotografía en otras producciones del mismo género, como Callback o El practicante. En el reparto, de protagonistas absolutos tenemos a Alberto Ammann (Celda 211, Narcos) y Bruna Cusí (Verano 1993, La estrella azul). Cerrando el elenco están Laura Gómez (La hija de Dios), Ben Temple (El Ministerio del Tiempo), Gerardo Oms (La mitad de Ana) y David Comrie (En el corredor de la muerte). Las grandes interpretaciones de todo el casting es una parte fundamental de la credibilidad y del nerviosismo que genera este brillante ejercicio de suspense.

Con 72 minutos de duración, este thriller disponible en Netflix, también se encuentra en Filmin. La plataforma catalana fue su primer hogar fílmico, rompiendo a su llegada varios récords de visualizaciones dentro de la empresa de streaming fundada por Jaume Ripoll, Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna.

¿De qué trata este thriller de Netflix?

La sinopsis oficial de Upon Entry es la siguiente: «Diego es un urbanista venezolano y Elena, una bailarina de Barcelona. Juntos, deciden mudarse a Estados Unidos con sus visados aprobados para encontrar un futuro mejor en la llamada ‘tierra de las oportunidades’. Así , ambos sueñan con poder encauzar sus carreras profesionales y formar una familia. Sin embargo, al llegar a la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York, son conducidos a una especie de sala secundaria en la que serán someridos a un proceso de interrogatorio extremo por parte de los agentes de aduanas. Todo con la motivación de saber si la pareja tiene algo que ocultar».

A pesar de la unanimidad de la crítica con el thriller de Netflix, finalmente Upon Entry no obtuvo un respaldo excesivo en la pasada edición de los Goya. Y eso que el recorrido por los diferentes circuitos y galas de premios no había sido nada desdeñable. En el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, este asfixiante relato de escenario único estuvo nominada a la categoría de Mejor película, mientras que en los Feroz 2024 y los XVI Premios Gaudí, la cinta logró el reconocimiento del Mejor guion. Ammann se llevó la consideración al Mejor actor en el Festival de Málaga, aunque desgraciadamente estas consideraciones no sirvieron de nada en los 38 premios Goya 2024. Upon Entry estuvo presente en las categorías de mejor actor para Ammann, dirección novel y guion original. Pero en el año de La sociedad de la nieve, 20.000 especies de abejas y Robot Dreams había poco que hacer.

La premisa del trabajo de Rojas y Vasquez llega a «la gran N roja» en un momento clave de la actualidad, pues el gobierno del recién electo Donald Trump ya ha señalado cómo los procesos de inmigración al país de las barras y estrellas volverán a ser igual de estrictos que antes de las políticas de «puertas abiertas» de la Administración de Joe Biden.

Una batalla psicológica

Por mucho que su corta duración pueda parecer una ventaja modélica para la ocasión, la creación de Upon Entry sólo es posible mediante un innegable talento creativo tras el proyecto. Porque entre otras cosas, su narrativa no va mucho más allá de un escenario y unos reducidos personajes, mediante los que se debe ir aumentando el interés y la tensión de manera paulatina.

Upon Entry es una de esa películas debut que consiguen funcionar a la perfección, a través de recursos reducidos y una puesta en escena que permite que todo fluya en beneficio de la historia. Rodada en 17 días entre Madrid y Barcelona, Rojas y Vaquez han revelado que la película habla de su propia experiencia como inmigrantes en suelo desconocido, sobre todo en el estadounidense.