Sólo 6 episodios: acaba de llegar a Netflix la obra maestra que ya es la mejor de 2026

Una de las series más esperadas de este mes de febrero es Motorvalley que se acaba de estrenar el 10 de febrero en Netflix y que está ambientada en el mundo de las carreras de coches. Los protagonistas son tres personajes que lo han perdido todo: Elena Dionisi que es la heredera de una escudería, Arturo Benini, un antiguo piloto legendario retirado tras un accidente, y Blu Venturi, una joven piloto muy impulsiva que mantiene una relación casi obsesiva con la velocidad. Los tres están ligados a una escudería, tienen un pasado difícil y esta puede ser su última oportunidad para triunfar en el Campeonato Italiano de Gran Turismo. La serie Motorvalley combina la adrenalina y la ambición que supone participar en competiciones de automóviles de primer nivel con los dramas personales y los problemas de sus protagonistas. Una buena ficción para los que buscan acción y suspense.

La serie Motorvalley está dirigida por Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa y Lyda Patitucci y ha contado en el guion con Gianluca Bernardini, Erika Galli, Francesca Manieri y el propio Matteo Rovere. Una ambiciosa serie ambientada en las regiones de Emilia-Romaña y La Toscana que está conquistando a los usuarios de la plataforma de streaming Netflix. Motorvalley cuenta con solo 6 episodios de unos 45 minutos aproximadamente de duración y es una serie perfecta para los que disfrutan con las ficciones ambientadas en el mundo del automovilismo como F1: la película, Gran Turismo o Ferrari.

¿De qué trata la serie Motorvalley?

Esta serie cuenta la historia de tres personas que están pasando por un momento laboral y personal complicado, pero que mantienen en todo momento su pasión por las carreras de automóviles. Por un lado está Elena Dionisi, la heredera de una escudería familiar, que intenta recuperar el control del negocio, que se encuentra ahora en manos de su hermano.

Para lograr sus objetivos decide contar con Arturo Benini, un antiguo piloto legendario que se tuvo que retirar después de un accidente, y Blu Venturi, una joven e impulsiva piloto que no sabe controlar su pasión por la velocidad. Elena Dionisi les propone en el Campeonato Italiano de Gran Turismo para volver a recuperar su posición en el mundo del automovilismo. Cada uno encontrará en este nuevo plan de Elena Dionisi para volver a salir a flote y recobrar su posición con la victoria, una forma de recuperar su vida.

Además de enfrentarse a los retos de cada una de las carreras de automóviles en las que participan y tendrán que mantenerse unidos ante las presiones externas y superar los retos a los que se deberá enfrentar el equipo. Los tres protagonistas, además, tendrán que bregar con diferentes conflictos personales y tomar decisiones decisivas en muy poco tiempo para lograr ganar la competición.

El reparto de esta nueva serie

El protagonista de esta serie es el actor italiano Luca Argentero que interpreta el papel de Arturo Benini, un expiloto que tuvo un accidente que ha marcado su regreso al mundo de la competición de automóviles. A este actor le hemos visto en la serie Carabinieri en los años 2000, en la película Solo un padre y en la serie italiana Doc–Nelle tue mani.

También forman parte del trío protagonista la actriz Giulia Michelini que da vida a Elena Dionisi, la heredera de la escudería que quiere recuperar el control del negocio familiar. A esta actriz se la conoce por el papel de Rosy Abate en la serie Squadra antimafia–Palermo y la actriz Caterina Forza que da vida a Blu Venturi, la joven e impulsiva piloto que es parte de la nueva generación de pilotos.

Además, en el reparto están también la actriz Giovanna Mezzogiorno que da vida a Arianna, conocida por sus papeles La finestra di fronte y Il capitale umano y Andrea Montovoli a Filippo, un personaje relacionado con el campeonato. Completan el reparto los actores Davide Donin, Ivano Chinal, Diego Ribon, Stefano Abbati, Leonardo Bianconi, Simonetta Solder, Rocío Luz, Luca Ferrini, Niko Razzetti y Stefano Pelloni, entre otros.

En suma, una serie ambientada en el mundo de las carreras de automóviles en el que cada uno de sus protagonistas intentará recuperar su vida, mientras luchan en el mismo equipo para ganar la competición. Una serie que sorprende por su ambientación, sus escenarios y la buena interpretación de sus protagonistas y que puede ser una buena opción para los que disfrutan con estas historias de rivalidad deportiva.

Además de esta serie en Netflix se estrenan otras este mes de febrero Salvador, Unafamiliar, El amor es ciego, Niños de plomo, la cuarta temporada de El abogado del Lincoln y la segunda de El agente nocturno, Cómo llegar al cielo desde Belfast, En el barro, Niebla de invierno o El museo de la inocencia.