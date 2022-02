Las series coreanas se están convirtiendo en todo un éxito de audiencia en nuestro país. El juego del calamar, Rumbo al infierno o Estamos muertos, son algunas de estas series que baten récords de audiencia. El miércoles 9 de febrero Disney+ estrena los dos primeros episodios de Snowdrop, una serie dramática original coreana sobre un amor tan romántico como prohibido en la Corea del Sur de 1987 cuando estaba gobernada por un gobierno dictatorial.

A partir de esa fecha, los suscriptores de Disney+ podrán ver un nuevo episodio cada semana. Snowdrop es una serie de 16 episodios que cuenta la historia de amor prohibido entre una joven pareja atrapada en un momento de agitación política. La serie está protagonizada por Jung Hae-In, conocida por su trabajo en June in for Love y While You Were Sleeping y Jisoo del grupo BLACKPINK.

La serie Snopdrop ha sido escrita por Yoo Hyun-mi y dirigida por Jo Hyun-tak, los cuales fueron los que crearon el thriller titulado Sky Castle en 2018. La serie está basada en las memorias, escritas a mano, de un hombre que escapó de un campo de prisioneros políticos en Corea del Norte.

Una historia de amor al límite

La protagonista de esta historia es Eun Yeon-ro alumna de la Universidad de Mujeres de Hosoo y Jung Hae un estudiante de posgrado de una prestigiosa universidad de Seúl. Los dos acuden a una cita a ciegas grupal y ella se enamora locamente de él por el clásico flechazo.

La serie comienza cuando un hombre ensangrentado (Jung Hae-In) entra de repente en el dormitorio de una universidad de mujeres en Seúl. La estudiante Eun Yeon-ro (Jisoo) se arriesgará a ser expulsada por esconderlo de los que le persiguen y curar sus heridas. Yeong-ro no lo sabe, pero el hombre esconde un secreto desgarrador que amenaza con poner en riesgo la seguridad de los amigos y familiares de la joven.

Así comienza la atribulada historia de amor de Yeong-ro y Jung Hae. Ella se pondrá en contra de su familia y su país para ayudar al hombre que ama y él lo arriesgará todo para salvar a Yeong-ro, lo único que ama más que a su país. Los dos jóvenes tendrán que unir sus fuerzas para superar todos los obstáculos.

Un buen reparto

Además de los actores Jung Hae-in y Kim Ji-soo, también están en el reparto Yoon Se-ah como Pi Seung-hee, el ama de casa del dormitorio universitario de mujeres de Hosoo; Kim Hye-yoon como Kye Boon-ok, una operadora telefónica que no pudo ir a la universidad debido a problemas financieros y Yoo In-na como Kang Chung-ya, una cirujana que trabaja en un hospital estatal. También dos personajes que interpretan a un par de agentes del NIS (Servicio de Inteligencia coreano), Lee Kang-moo (Jang Seung-jo) y Jang Han-na (Jung Yoo-jin).

Tendremos que esperar unos días para ver si Snowdrop también se convierte en una de las series de éxito coreanas del año o simplemente se queda en un estreno más.