Si todavía no sabes cuál es el último éxito de audiencia en Netflix, seguro que te vamos a sorprender: la serie de zombies coreana Estamos muertos. Una ficción que combina un inesperado apocalipsis zombie con mordiscos, mucha sangre y un grupo de estudiantes encerrado en un instituto. Estamos muertos se encuentra esta semana en el número tres del Top 10 de Netflix después de la serie Café con aroma a mujer y la película romántica juvenil A través de mi ventana.

Además, otraode sus aciertos es que una de las actrices de la serie estuvo en la serie coreana de éxito El juego del calamar. La actriz Lee Yoo-mi forma parte de esta nueva ficción dando vida a Lee Na-Yeon. En El juego del calamar hizo el papel de la joven jugadora 240 que le cede su lugar en el juego de las canicas a Ji-yeong, porque considera que su “amiga” tenía más razones para vivir.

Estamos muertos adapta el cómic digital Now At Our School que se publicó entre 2009 y 2011 y recuerda a otras ficciones de zombies como The Walking Dead, La noche de los muertos vivientes, Ejército de los muertos o la coreana #Vivo. Doce episodios de una hora en el que se cuenta como un grupo de estudiantes que están atrapados en un instituto invadida por zombies tienen que enfrentarse solos a situaciones de extrema peligrosidad mientras que esperan que los rescaten.

¿Cómo huir de un apocalipsis zombi?

Es difícil saber qué haría cada uno en un apocalipsis pero está claro que la mayoría intentaría huir como pudiese. Este es el desafío que plantea la serie Estamos muertos a sus jóvenes protagonistas.

Estamos muertos, la serie de Netflix, comienza con una escena de extrema violencia en el instituto coreano Hyosan: Dos estudiante se burlan de un tercero, le dan una patada y al final le tiran desde lo alto de una terraza de tres pisos de altura. Cuando este chaval se encuentra en la enfermería, no solo tiene moratones y golpes Jin-su padece fiebre zombi. Su padre Lee Byung-chan, que es el profesor de ciencias del instituto esconde en su laboratorio a un hámster infectado por el virus zombi.

Un principio poco común para las series ambientadas en un instituto pero como si se tratase de una ficción normal a continuación va presentando a los protagonistas: tres estudiantes que están en un triángulo amoroso, un malote, el profesor de ciencias… Cuando su hámster muerde a una de las estudiantes, el profesor de ciencias intenta parar la infección con una salvadora inyección.

El problema es que al final el virus zombie se extiende por todo el instituto y los que son mordidos por los infectados se convierten en muertos vivientes que quieren infectar a los demás. ¿Logrará alguien sobrevivir? Un descontrol zombie del que será difícil que se salven los protagonistas de esta serie coreana.

Sangre y mordiscos para todos

En definitiva, os avisamos de que en Estamos muertos hay mucha sangre, trozos de carnes mordisqueada y bastantes muertos. El instituto se convierte en un sálvese quien pueda en el que lo más importante para sus protagonistas es sobrevivir.

La serie Estamos muertos de Netflix cuenta en su reparto con un buen número de actores jóvenes coreanos como Lee Yoo-mi, Kyoo-hyung Lee, Byeong-cheol Kim, Jeon Bae-soo, Chan-Young Yoon, Ji-hu Park, Yi-Hyun Cho, Park Solomon o In-soo Yoom, entre otros. Una buena serie para los que buscan un apocalipsis zombie brutal y emociones muy fuertes.