Las series coreanas se han convertido en las preferidas para muchos usuarios de las plataformas de streaming desde El juego del calamar. Después de este intenso thriller que logró récords de audiencia increíbles series como Rumbo al infierno o #Vivo se posicionaron también como las más vistas.

Ahora vuelven a triunfar en Netflix con la serie de intriga coreana de zombies Estamos muertos dirigida por Kim Nam-soo y protagonizada por un grupo de adolescentes que se tienen que enfrentar solos a un apocalipsis zombie. Estamos muertos es una intensa serie de 12 episodios que engancha a su intriga zombie desde el primero y que se está convirtiendo en todo un éxito.

Un instituto invadido por zombies

Según explica la sinopsis de Netflix sobre esta serie de intriga los protagonistas de Estamos muertos son “unos estudiantes atrapados en un instituto invadido por zombies que deben enfrentarse a situaciones increíblemente peligrosas mientras buscan la forma de que los rescaten”.

El protagonista de la serie es Lee Cheong-san, al que da vida el actor Yoon Chan-young, un estudiante enamorado de la joven Nam On-jo que se tiene que enfrentar a ese encierro en un instituto invadido de zombies. Este personaje tendrá que encontrar la manera de escapar de esta situación límite. Nam Ohn Jo es la hija de un bombero y experta en tácticas de enfrentamiento con los zombies y también intenta escapar de la tragedia.

Lee Na Yeon es una joven rica que se cree superior y es bastante cotilla. Ella tendrá que poner todo de su parte para conseguir salvar su vida. Nam Ohn Jo, al que da vida Park Solomon, es un joven fuerte y valiente que les ayudará a salir de esta situación límite. El cerebro del grupo de estudiantes es la valiente Choi Nam-Ra que aportará su gran intuición e inteligencia. Por último, el matón del grupo es Yoon Gwi Nam que se enfrentará de forma violenta a los que se ponen en su camino.

El reparto de Estamos muertos

El protagonista es interpretado por el actor Yoon Chan-young, conocido por sus papeles en series como Nobody Knows y 17 Seui Jogeon. Su amor Nam Ohn Jo es interpretada por la actriz Park Ji-hoo que ha trabajado en la película Black Light en 2020.

A la actriz Lee Yoo-mi la conocemos por su papel de Ji-yeong en El juego del calamar. También ha participado La intérprete en producciones como It’s Okay to Be Sensitive y My Holo Love, y largometrajes como Injil. Park Solomon es un actor y modelo surcoreano conocido por su papel en series como Sweet Revenge. También, por último, en la serie están la actriz y modelo Cho Yi-hyun que da vida a la cerebrito del grupo y Yoo In-soo que interpreta al matón del grupo de estudiantes.