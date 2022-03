Si estás buscando una buena ficción de acción, no te puedes perder la serie Reacher en Amazon Primer Video. Una serie protagonizada por el militar retirado Jack Reacher que es detenido y acusado de homicidio. Tras comprobar su inocencia, deberá prestar su ayuda para investigar una serie de asesinatos que están sucediendo en la zona.

Reacher está basada en la saga de novelas bestseller escritas por Lee Child concretamente en Zona peligrosa (Killing Floor) y ha sido creada para la pequeña pantalla por Nick Santora. Lo curioso es que la serie se estrenó el 4 de febrero y ha ido poco a poco ganando audiencia. Además, se ha convertido en la primera serie de la plataforma en liderar el top Nielsen, una referencia fundamental para ver los resultados de audiencia de las series y películas de streaming.

¿Qué ocurre en Reacher?

Esta serie de acción de Amazon Prime Video sigue a un policía militar retirado que viaja hasta el pueblo americano de Margrave (Georgia) para buscar a su hermano desparecido. Las últimas pistas sobre su hermano conducen a este recóndito pueblo, pero el protagonista de la serie no solo no encuentra a su hermano sino que acaba arrestado por un asesinato que no ha cometido.

¿Por qué arrestan a Jack Reacher? Cinco personas habían muerto por disparos en un ataque aparentemente aleatorio y todas las evidencias apuntan a un ex francotirador militar que rápidamente es detenido. En el interrogatorio este hombre dice que hay que contactar a Jack Reacher y por eso es arrestado.

Poco a poco Jack comienza a descubrir toda una trama criminal llena de secretos y que puede implicar a casi todos los miembros de las autoridades locales. Jack Reacher se mete de lleno en la vida de este pequeño pueblo y va chocando con muchos de sus habitantes.

Un buen reparto

El papel del protagonista de la serie Jack Reacher es el atractivo y musculoso actor Alan Ritchson. La producción de esta serie lo eligió a pesar de que no mantiene ningún parecido con el actor Tom Cruise que protagonizó las conocidas películas Jack Reacher (2012) y Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás (2016).

Además el reparto están los actores Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Kristin Kreuk, Bruce McGill, Chris Webster y Harvey Guillen (Lo que hacemos en las sombras), entre otros muchos.

Esta serie es una buena opción para los que están buscando una original ficción de acción con un toque de humor y se ha convertido inesperadamente en una de las apuestas de Amazon Prime Video para este 2022.