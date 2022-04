Por si estás buscando una serie de pocos episodios para pasar el rato, te recordamos que el pasado 17 de diciembre Amazon Prime Video estrenó With Love, una ficción serie de la productora de Cómo conocí a vuestra madre o Día a día (One Day at a Time). Una original serie que sorprendió por su forma diferente de tratar los problemas de las relaciones familiares, de amistad y de pareja en solo 5 episodios. En poco tiempo gracias al boca oreja se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de la plataforma de streaming.

Lo último que sabemos es que Amazon Studios ha renovado esta comedia romántica creada por Gloria Calderón-Kellett, para una segunda temporada en la que coincidirán muchos de los actores protagonistas.

¿Qué pasó en la primera temporada?

La primera temporada de With Love nos contó la vida de los hermanos Díaz, Lily (Emeraude Toubia) y Jorge Jr. (Mark Indelicato), durante varias festividades a lo largo del año en las que queda patente su constante búsqueda del amor. En sus episodios se dan a conocer a los seres queridos de los Diaz, a aquellos con los que comparten sus vidas.

Los protagonistas de la serie son Lily, una mujer que está luchando por seguir con su vida después de una ruptura y Jorge, su hermano, al que le gusta vivir de forma desenfrenada y recientemente ha encontrado al hombre digno para presentarle a su familia. Los dos se tienen que enfrentar a los prejuicios de su familia de mexicoamericano que viven en la actualidad en Portland.

Cada uno de los episodios representa una de las cinco festividades del año: Navidad, Año Nuevo, San Valentín, el Día de la Independencia y el Día de Muertos. Los dos protagonistas tendrán que afrontar en estas festividades los problemas con sus relaciones de pareja.

La primera temporada tuvo un final abierto ya que la acción de ubicó en Nochebuena pero nos dejó con la incógnita de qué pareja se casará pronto… ¿Quién será esta pareja? Podrían ser Lily y Santiago (Rome Flynn) que se acababan de reconciliar, Jorge y Henry (Vincent Rodriguez III) que ya a estas alturas mantienen un vínculo fuerte o la prima de Lily y Jorge, Sol (Isis King), una oncóloga que conoció y se enamoró de Miles (Todd Grinnell), un cirujano plástico con el que trabaja en un hospital.

Los protagonistas de las serie son los hermanos Díaz, Lily, a la que da vida la actriz Emeraude Toubia (Shadowhunters) y Jorge Jr., cuyo papel es interpretado por Mark Indelicato (Hacks). En la segunda temporada de With Love ya sabemos que en el reparto estarán también los actores Constance Marie, Benito Martínez, Andre Royo, Pepe Serna y Renée Victor.